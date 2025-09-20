САЩ спират продажбите на някои оръжия за Европа, включително Patriot

Още по темата: Дания ще закупи високоточни оръжия с голям обсег 17.09.2025 15:08

Пентагонът иска първо да попълни собствените си запаси

„САЩ тихомълком спират продажбите на някои оръжия за Европа“: Пентагонът е определил определени оръжейни системи, включително системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), като дефицитни и е започнал да нови нови заявки за покупката им, съобщава The Atlantic.

По-специално, под въпрос е поставена многомилиардна сделка с Дания.

„САЩ спират продажбите на някои оръжия за Европа, за да запазят ограничени запаси за собствена употреба. Като част от политиката си „Америка на първо място“, доставките на системи Patriot се спират", се посочва в публикацията.

Заместник-помощник-министърът на отбраната Елбридж Колби е заявил, че не вярва в ползата от продажбата на определени военни проде укти в чужбина, според двама служители на администрацията, запознати с въпросната дискусия.

Той добавил, че „не харесва идеята за продажба на системи „Пейтриът“ на Дания, защото те са оскъдни и трябва да бъдат запазени и САЩ да ги използват при необходимост.

Съобщава се, че тези коментари са изненадали някои служители на Държавния департамент, но те скоро са научили, че Дания не е единствената страна, върху която са поставени ограничения. Настоящи и бивши служители на президентската администрация на САЩ, пожелали анонимност, заявиха, че Пентагонът е идентифицирал няколко вида оръжия като недостатъчни и възнамерява да блокира нови заявки за тях от Европа.

„Все още не е ясно колко дълго ще продължи това ограничение, колко оръжия са в списъка и дали списъкът може да бъде разширен. Изключенията ще бъдат изключително редки“, се казва в публикацията.

The Atlantic припомня, че през последните месеци са се появили опасения относно недостига на системи „Пейтриът“: САЩ разполагат само с около 25% от ракетите-прехващачи, необходими за военните планове на Пентагона, според служители на Министерството на отбраната. Системата обаче няма европейски еквивалент, което я прави ценна и силно търсена в Европа.