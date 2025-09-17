Дания ще закупи високоточни оръжия с голям обсег

За да противодейства на руската заплаха

Дания ще придобие високоточни оръжия с голям обсег, след години на съкращения в военния си бюджет, за да противодейства на заплахата, която Русия представлява за Европа, въпреки че няма непосредствен риск от атака срещу скандинавската страна, заяви премиерът Метте Фредериксен, цитирана от Reuters.

Дания тази година увеличи военния си бюджет, за да отговори на острите недостатъци вследствие на мащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

„Няма съмнение, че Русия ще бъде заплаха за Европа и Дания в следващите години“, заяви Фредериксен пред репортери в сряда, добавяйки, че няма непосредствен риск от атака срещу Дания.

Придобиването може да включва ракети и дронове, способни да поразяват цели на вражеска територия, заяви министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Той не посочи колко ще похарчи правителството за тази цел, нито конкретизира кои оръжия ще бъдат закупени.

„Войната в Украйна „показва колко е важно да имаме способността да отвърнем на удара или да нанесем дълбок удар, както и да разполагаме с интегрирана многослойна противовъздушна отбрана заедно с наземна противовъздушна отбрана“, заяви Полсен.