Основният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан е освободен

49-годишният Брюкнер е осъден за малтретиране на деца и трафик на наркотици

Основният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан през 2007 г. беше освободен от германски затвор в сряда, след като излезе седемгодишна присъда за несвързано сексуално престъпление, съобщава Reuters.

Германските прокурори за първи път обявиха Кристиан Брюкнер за заподозрян през 2020 г., когато той вече излежаваше присъда за изнасилване на 72-годишна жена в същата част на португалския регион Алгарве, където Маккан изчезна.

„Мога да потвърдя, че той беше освободен в 9:15 местно време, придружен от полицейска ескорта“, заяви Марсел Фарбовски, говорител на затвора в Зенде, добавяйки, че Брюкнер е бил откаран от адвоката си.

Адвокатът на Брюкнер отрича всякаква връзка с делото Маккан. Той не отговори веднага на искането за коментар относно освобождаването на клиента си.

Christian Brückner - the prime suspect over the disappearance of Madeleine McCann - has been released from prison in Germany.



Bethany Bell told #BBCBreakfast she witnessed his releasehttps://t.co/sdWR3Dhyfs pic.twitter.com/npE9NZbc9O — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 17, 2025

49-годишният Брюкнер е осъден за малтретиране на деца и трафик на наркотици, освен за изнасилването на жената, която оттогава е починала.

Der Spiegel съобщи, че освобождаването на Брюкнер е свързано с много строги условия: паспортът му е анулиран, той ще носи електронна гривна и трябва да декларира място на пребиваване, което не може да напуска без разрешение.

„Това е опит на прокуратурата да го държи в нещо като разследващ арест, където имат достъп до него по всяко време“, цитира Der Spiegel адвоката Филип Маркурт.

Маккан, тогава на три години, изчезнала от спалнята си в курорт, докато родителите й вечеряли на метри от нея.

Полицията във Великобритания, Германия и Португалия, която е идентифицирала Брюкнер като основен заподозрян, отдавна търси доказателства, които да го свържат окончателно с случая. Португалската и германската полиция прекараха четири дни в търсене на доказателства в Алгарве през юни.

Британската полиция съобщи в понеделник, че Брюкнер е отхвърлил искането им за разпит във връзка с изчезването. Те заявиха, че ще продължат да следват всички възможни линии на разследване.

Брюкнер е живял в Алгарве между 1995 и 2007 г., където според съдебни документи, видяни от агенцията, е извършвал кражби от хотели и ваканционни апартаменти.