Глобалното затопляне уби хиляди в Европа това лято

16 500 смъртни случая са причинени от горещото време, предизвикано от парниковите газове

Човешкото глобално затопляне е причинило две от всеки три смъртни случая от жега в Европа през това горещо лято, сочи ранна анализ на смъртността в 854 големи града. Епидемиолози и климатолози приписват 16 500 от 24 400 смъртни случая от жега от юни до август на изключително горещото време, причинено от парниковите газове, пише The Guardian.

Бързият анализ, който се основава на утвърдени методи, но все още не е представен за рецензиране, установи, че климатичните промени са довели до повишаване на средната температура в градовете с 2,2 °C, което значително е увеличило броя на смъртните случаи, причинени от опасно горещото време.

„Причинно-следствената верига от изгарянето на изкопаеми горива до повишаването на температурите и увеличаването на смъртността е неоспорима“, заяви Фридерике Ото, климатолог в Империал Колидж Лондон и съавтор на доклада. „Ако не бяхме продължили да изгаряме изкопаеми горива през последните десетилетия, повечето от приблизително 24 400 души в Европа нямаше да умрат това лято.“

Учените използваха местните взаимоотношения между температурата и смъртността, за да моделират свръхсмъртността през най-горещите месеци на годината, и сравниха резултатите си – които обхващат градове, в които живее почти една трета от европейското население – с хипотетичен свят без никакви климатични промени.

Те установиха, че допълнителната топлина е отговорна за около 68 % от приблизителния брой смъртни случаи. Проучването установи, че възрастните хора са най-силно засегнати от жестоките температури, като 85 % от починалите са на възраст над 65 години, а 41 % – над 85 години.

„По-голямата част от смъртните случаи, свързани с жегата, се случват в домовете и болниците, където хората с вече съществуващи здравословни проблеми са изложени на прекалено голямо натоварване“, казва Гарифалос Константинудис, епидемиолог в Империал Колидж Лондон и съавтор на проучването. „Но жегата рядко се споменава в смъртните актове.“

Няколко жертви, които са починали на открито, са били посочени от местните вестници. Мануел Ариза Серано, 77-годишен бивш съветник в Ла Рамбла, Испания, е починал след като е припаднал по време на разходка през август, според общинския съвет и бивши колеги в региона на Кордоба, където през този уикенд температурите са достигнали 45 °C.

Европейските градове са по-добре подготвени да се справят с екстремната жега, отколкото през 2003 г., когато опустошителна вълна от жега отне живота на 70 000 души, но службите за спешна помощ се борят да се справят с повишаващите се температури и застаряващото население.

Лекарите призоваха за местни планове за действие при вълни от жега, повече зелени площи в градовете – които са по-горещи от околните селски райони – и климатизация за уязвимите групи, като например жителите на домове за пенсионери.

Мадлен Томсън, експерт по адаптация в Wellcome, неправителствена организация в областта на здравеопазването, която не е участвала в проучването, заяви, че новите данни показват, че „нито един град в Европа не е имунизиран“ срещу смъртните случаи от екстремни горещини.

„Ако не действаме сега, броят на жертвите ще се увеличи“, каза тя. „Трябва спешно да премахнем изкопаемите горива и да приложим политики, които да защитят най-уязвимите от все по-смъртоносните горещи вълни.“