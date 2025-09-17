Командир от 72 ОМБр: Русия натрупва сили и средства и се готви за настъпателни действия в Харковска област

В Харковска област Русия се опитва да натрупа сили и средства и се готви за активиране на щурмови действия. Това заявява в ефира на Еспресо командирът на батальона за дронове на 72 ОМБр на Въоръжените сили на Украйна Андрий Назаренко.

"Нашият батальон в момента действа на направление Харков. Русия засега не провежда активни настъпателни действия на нашата посока. Въпреки това, има определени предпоставки, че скоро врагът може да започне активни щурмови действия. Ние сме готови за такива действия. Всичките им придвижвания, логистика и всякакви други намерения спираме в самото начало. Ние активно провеждаме подробно разузнаване и постоянно нанасяме удари по противника, като не му даваме възможност нито да се събере, нито да започне активни щурмови действия“, обяснява Назаренко.

По неговите думи, въпреки опитите на Русия активно да привлече ДРГ групи, не успява да напредне към украинските позиции.

"Също така врагът активно се опитва да привлече ДРГ групи, за да проникне в тила на нашите позиции. Въпреки това, ние своевременно откриваме всички тези групи и ги унищожаваме на преходите или на етапа на придвижването им“, подчертава той.