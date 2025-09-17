Доналд Тръмп започна историческа държавна визита във Великобритания

Британският крал Чарлз Трети посрещна днес Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести.

Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в Уиндзорския замък, най-старият и най-голям обитаван замък в света и семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, където процедурата с кралското червено килимче включва процесия от карети, салюти, военен парад и пищен банкет.

Великобритания обяви, че това ще бъде най-голямата военна церемония по посрещане при държавна визита в историята, предаде БТА.

Доналд Тръмп е явен почитател на кралското семейство и не крие радостта си, че е не само първият американски лидер, но и първият избран политик, поканен на две посещения от британския монарх.

При пристигането си той заяви пред репортерите, че обича Великобритания. "Това е много специално място", каза президентът.

Лондон се надява да утвърди "специалните отношения" с Вашингтон

Премиерът Киър Стармър се надява да използва това чувство в полза на Великобритания, тъй като правителството му се стреми да утвърди "специалните отношения" между двете страни, да задълбочи икономическите връзки, да осигури инвестиции за милиарди долари, да обсъди митата и да окаже натиск върху американския президент по въпросите за Украйна и Израел.

Посещението вече доведе до нов технологичен пакт, като компании от "Майкрософт" до "Енвидия", "Гугъл" и ОпънЕйАй се ангажираха с 31 млрд. паунда (42 млрд. долара) инвестиции във Великобритания през следващите няколко години в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергия за цивилни цели.

Стармър иска и по-нататъшен напредък по отношение на митата.

"По принцип, аз съм там и по въпросите на търговията. Те искат да видят дали могат да усъвършенстват малко търговското споразумение", каза Тръмп, когато вчера напусна Белия дом, за да отпътува за Великобритания.

"Те биха искали да видят дали могат да получат малко по-добра сделка, така че ще говорим с тях."

Но макар Стармър да разчита на неподражаемото кралско обаяние за убеждаването на президента англофил, пред британския премиер остават много препятствия, посочва Ройтерс.

Проучванията показват, че Тръмп е широко непопулярен във Великобритания, а Стармър, изправен пред срив в собствените си рейтинги и икономически проблеми, ще трябва да докаже, че прибягването до коза "Тръмп" ще донесе ползи.

Заслепен от пищността

През днешния ден ще преобладават церемониите. Тръмп и съпругата му Мелания бяха посрещнати от "много красивия" син на краля принц Уилям, както го нарича президентът, и съпругата на престолонаследника Кейт.

Чарлз и съпругата му кралица Камила, която успя да присъства, след като се възстанови от синузит, ще се присъединят към Тръмп и съпругата му в каретата, която ще премине през парка на замъка, а по маршрута ще бъдат подредени 1300 британски военнослужещи.

Кралското семейство ще покаже на президента и първата дама исторически предмети от Кралската колекция, свързани със САЩ, преди Тръмп и съпругата му да посетят параклиса "Сейнт Джордж", мястото, където почива кралица Елизабет, която беше домакин на първото държавно посещение на Тръмп през 2019 г., където той ще положи венец на гроба й.

По-късно ще има парад на военни самолети преди подготвения банкет.

За самия Чарлз посещението може да предизвика смесени емоции. Очевидно той има малко общо с Тръмп, от 50-те си години в защита на екологични каузи до усилията си да донесе хармония между религиите и неотдавнашната му непоколебима подкрепа за Канада, на която е държавен глава.

Събитието обаче ще фокусира върху него вниманието на света в такава степен, каквато не е имало от коронацията му насам, посочва Ройтерс.

Утре действието ще се прехвърли в провинциалната резиденция на премиера Стармър "Чекърс", където център на вниманието ще бъде геополитиката.