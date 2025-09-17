ЕС иска да примами украинските бежанци обратно в родината им

Европейският съюз се готви за доброволното завръщане на украинските бежанци в родината им, съобщава Bild.

В момента в ЕС има над 4,3 милиона украинци. Вчера министрите на вътрешните работи на държавите членки приеха съвместна препоръка в Брюксел, очертаваща процедура за доброволно завръщане на бежанците у дома чрез учебни пътувания, програми за репатриране и финансови стимули.

Например, украинците ще могат временно да посещават родината си, без да рискуват да загубят статута си на закрила, който наскоро беше удължен до март 2027 г. Продължителността на посещенията ще бъде договорена във всички страни от ЕС: в момента например бежанците в Германия могат да останат в Украйна до шест месеца, без да рискуват да загубят статута си, докато в други страни е по-кратко.

Планът предвижда и програми за временно връщане с финансови стимули: тези, които доброволно се запишат в такава програма, ще запазят всички права, произтичащи от статута им на закрила – жилище, здравеопазване и училище – до заминаването си.

Тези планове бяха представени в Брюксел от датския министър на имиграцията и интеграцията Кааре Дибвад Бех. „Солидарността на ЕС с Украйна остава непоколебима“, увери той.

Блокът обаче се готви за нещо повече. Държавите трябва да изяснят на ранен етап кой иска да остане за постоянно в ЕС. Дългосрочни визи ще бъдат предлагани на украинци, които работят, учат или имат семейни причини за престой. Целта е да се даде на бежанците увереност в бъдещето им и възможност да изградят живот в Европа.

Във всички държави членки ще бъдат създадени и информационни центрове Unity Hubs, за да се гарантира, че никой няма да се изгуби в бюрокрацията. В тези центрове за помощ украинците ще могат да получат съвети относно документи, заетост и различни програми. Брюксел е готов да финансира такива центрове.

Препоръката на министрите на вътрешните работи и имиграцията обаче не е правно обвързваща за държавите членки. Тя служи само като насока за организиран подход.