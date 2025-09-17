Украйна вече не изпраща свои военни на обучение в чужбина, обяви Зеленски

Украйна вече не изпраща свои военни за обучение в чужбина и предлага обучение на чуждестранни офицери и войници на своя територия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Sky News. Според него, още от самото начало на руската инвазия, Киев е започнал да изпраща войски в балтийските държави, Северна Европа, Полша, Великобритания и САЩ за обучение. До 2023 г. обаче принципите на водене на война се променят толкова значително, че обучените на Запад войници трябва да бъдат преквалифицирани.

„След три и половина години война, ние не изпращаме войските си никъде. Напротив, каним офицери и представители от други страни да се обучават тук. Някои идват“, отбеляза президентът. Той припомни, че след неотдавнашното нахлуване на дронове в Полша е предложил на премиера Доналд Туск да сподели опита си в противодействието на дронове. „Казах, че нашите момчета са готови да обучават вашите войници, вашите сили; те наистина имат нужда от това“, каза Зеленски.

Украинският лидер отбеляза, че настоящата война е високотехнологична, а Украйна е натрупала уникален боен опит, който би могъл да бъде полезен на нейните съюзници. „Ние сме отворени към Европа с всички тези технологии, а по време на война се нуждаем от финансиране. Вярвам, че само Украйна и Русия имат това ниво на експертиза днес“, подчерта украинският лидер.

В края на миналата година Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи , че над 100 000 военнослужещи са преминали обучение в западни страни от началото на пълномащабната война. Освен това, 20 000 военнослужещи са били обучени в чужбина през 2024 г.

Дания беше първата страна от ЕС, която обяви, че ще изпрати свои войски в Украйна, за да се поучи от опита на украинската армия. Както отбеляза генерал-майор Петер Бойесен, командир на датските сухопътни сили, датските военни се интересуват предимно от използването на дронове на бойното поле.