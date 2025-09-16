Украйна обвинява известната 155-та гвардейска бригада на морската пехота във военни престъпления

Украинското военно разузнаване (ГУР) е провело успешна спецоперация срещу военна част в района на село Щитовая, край Владивосток, в руския Далечен изток, на около 6500 км от границата на Украйна.

Там е разположен 47-ми отделен десантно-щурмов батальон от 155-та отделна гвардейска бригада на морската пехота, който е участвал в бойни действия край Киев, Угледар, в Мариупол, в Курско и Покровско направление, съобщават УНИАН и Укринформ, позовавайки се на свои източници в ГУР. Украйна обвинява 155-та бригада във военни престъпления - жестокост към цивилно население и екзекуция на украински военнопленници. Миналата година военни от това подразделение публикуваха видеоклип с отрязана и побита на кол глава на украински войник, след което украинските спецслужби обещаха отмъщение.

Около 9.00 часа сутринта местно време на паркинг на военното поделение е станала мощна експлозия, последвана от още една.

Според руския сайт Vladivostok1.ru, на мястото на експлозиите е пристигнала специализирана техника и служители на специалните служби, включително хеликоптер и линейки. Районът е бил отцепен, служители на реда са проверявали всички преминаващи автомобили.

Като причина за експлозиите обаче местните власти посочиха „инцидент с газово оборудване“.

По-различна версия описва очевидец пред популярния телеграм канал ВЧК-ОГПУ:

„Около 06:20 часа имаше много силна експлозия. Започна паника. След това дойдоха всякакви служби, включително военни, в небето се появи хеликоптер. Военните ни казаха, че това е учение.“