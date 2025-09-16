Естония изгражда 40-километров противотанков ров на границата с Русия

Строят и стотици бункери

Близо 40 километра противотанкови ровове ще бъдат изкопани на източната граница на Естония през следващите две години, като част от граничните укрепления на Балтийската защитна линия. На границата с Русия е започнало мащабно строителство на отбранителни съоръжения, съобщава националният телевизионен канал ERR.

Според медията, естоснките военни вече са изкопали половинкилометров противотанков ров в района на село Вински. „Тъй като имаме добра естествена бариера под формата на река Нарва и Чудското езеро, планираме да изградим 40 километра противотанкови ровове, за да спрем врага на югоизток“, каза пред ERR Айнар Афанасиев, инженер и инспектор в Генералния щаб на естонските отбранителни сили.

Има и планове за инсталиране на 600 бункера по границата, които ще могат да издържат попадения на 152-мм снаряди. Първите 14 от тях ще бъдат поставени тази година.

Общо дължината на отбранителната линия на източната граница на Естония, която е наречена „Балтийска защитна линия“, трябва да бъде 100 км, а ширината ѝ - 40 км.

Общата цел на проекта е да се забави евентуално руско нападение и да се спечели време за ответни действия в случай на нахлуване, отбелязва ERR. Проектът се основава на опита от сдържането на руската армия в Украйна. Естонските власти планират да завършат работата до края на 2027 г.

Освен това, Естония ще създаде военна база в граничния район Нарва, за да засили защитата на границата с Русия, съобщи по-рано началникът на Генералния щаб на отбранителните сили на страната генерал-майор Вахур Карус. Очаква се в обекта да бъдат разположени над 200 естонски военнослужещи и съюзнически части.