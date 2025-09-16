Сръбският президент Александър Вучич благодари на руската Служба за външно разузнаване (СВР) за информацията за европейски държави, подготвящи "Майдан" в страната, и заяви, че сръбските специални служби ще се свържат с руски партньори по този въпрос, съобщават сръбските медии.

„Благодарим на нашите руски партньори за информацията. Нашата служба ще се свърже с тях допълнително. Ще запазим, защитим и осигурим сигурността на Сърбия“, заяви Вучич пред сръбските медии по време на посещението си в Япония.

„Не се съмнявам, че тези, които организираха цветната революция, не могат просто да се откажат, твърде много пари бяха инвестирани, така че ще трябва да направят последен опит“, добави сръбският лидер. Той отбеляза, че сръбските власти са готови за опит за организиране на преврат в страната.

Както подчерта сръбският президент, Белград „следи отблизо“ всяко изявление на руските специални служби. Според него Сърбия анализира и критиките от Москва във връзка с обвиненията за доставки на оръжие на Киев.

Ден преди това руската Служба за външно разузнаване публикува информация, че Европейският съюз подготвя „Майдан“ в Сърбия, а настоящите вълнения в страната с активното участие на млади хора в много отношения са „продукт на подривна дейност“ в Брюксел.

Протестите в Сърбия продължават от ноември 2024 г., след като навес на жп гара в Нови Сад се срути, убивайки 15 души.