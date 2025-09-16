Германия отново отхвърли исканията на Полша за репарации заради Втората световна война

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер отказа да уважи исканията на Полша за репарации, свързани с Втората световна война, отправени от полския президент Карол Навроцки по време на първото му посещение в Берлин като държавен глава, съобщи ДПА.

Говорителката на президента Щайнмайер заяви в публикация в социалната мрежа "Екс", че въпросът вече е юридически уреден от германска гледна точка. Почитането на паметта на жертвите обаче засяга и двете страни, подчерта държавният глава.

Карол Навроцки, който е на официално посещение в Германия след встъпването си в длъжност миналия месец, неколкократно призова Берлин да изплати репарации за щетите, понесени от Полша през Втората световна война, предаде БТА. Още преди посещението си той обеща да повдигне въпроса пред германския президент Щайнмайер и канцлера Фридрих Мерц.

Щайнмайер посрещна Навроцки с военни почести в президентския дворец "Белвю", където двамата държавни глави проведоха разговори. Те подчертаха нуждата от тясно двустранно сътрудничество, а Навроцки покани Щайнмайер на визита в Полша. След края на дискусиите, Навроцки се срещна с германския канцлер Мерц. Въпреки различията относно военните репарации, разговорите протекоха в приятелска и конструктивна атмосфера, отбеляза ДПА.

Германия вече е изплатила репарации на Полша след края на Втората световна война по силата на двустранни споразумения с участието на Съветския съюз. През 1953 г. комунистическите власти във Варшава се отказват от по-нататъшни репарации от 1954 г. нататък, напомни ДПА.