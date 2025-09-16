След призивите на Тръмп: Александър Лукашенко помилва още 25 затворници

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва още 25 затворници, включително и някои, осъдени за екстремизъм по-малко от седмица след като Минск освободи 52 затворници след призиви от страна на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха местни медии, предаде БТА.

Беларуската новинарска агенция БелТА предаде, че са помилвани 12 жени и 13 мъже.

Имената на помилваните не бяха оповестени. Съобщава, че 19 от тях са на възраст под 40 години. Много от тях имат деца, а една от осъдените е многодетна майка. Един от помилваните е извършил престъпление, докато е бил непълнолетен.