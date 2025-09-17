Гърция провежда военни учения в Егейско море след предупреждение от турско проучване

Гърция започна средномащабно военно учение в Егейско море рано в сряда, разполагайки въздушни, военноморски и сухопътни сили в знак на възпиране след турските съобщения за потенциална проучвателна дейност в региона, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Учението, което започна в 5 часа сутринта, включва активирането на „Делта Форс“, съвместно формирование на гръцките въоръжени сили. Атина заяви, че целта на учението е била да се демонстрира готовност и решителност за защита на националния суверенитет.

Участват над 60 изтребителя и целият флот на гръцките военноморски сили, заедно със специални части, разположени на 30 острова, и армейски формирования в северния граничен район Еврос.

Учението е резултат от Navtex 0863/25, издаден от турската станция в Измир, с който са запазени зони за изследвания от кораба Piri Reis. Очакваше се проучванията да започнат в понеделник, но гръцки представители заявиха, че корабът е останал закотвен в пристанището на Измир , което Атина интерпретира като евентуален знак за колебание в Анкара.