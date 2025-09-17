Гърция готви план срещу високите цени

През 2023 г. отстъпките по схемата варираха между 5% и 15%

Политическото ръководство на гръцкото Министерство на развитието на Гърция продължава преговорите с пазарните заинтересовани страни относно новата програма за намаляване на цените, която е принципно договорена между двете страни, пише To Vima. Вече са проведени срещи с Гръцката асоциация на супермаркетите (ESE) и Федерацията на гръцките хранителни индустрии (SEVT), а предстои последният кръг от дискусии с Асоциацията на гръцките индустрии за маркови продукти (ESVEP).

Източници от пазара подчертават, че докато SEVT представлява производителите на храни, участието на ESVEP се счита за съществено, тъй като обхваща вносители, дистрибутори и производители на маркови стоки – както гръцки, така и мултинационални.

Цел от 1000 продукта

Министърът на развитието многократно е заявявал, че целта на правителството е да включи около 1000 продукта в програмата. Пазарните експерти обаче изразяват скептицизъм по отношение на тази цифра. Миналата година, когато инфлацията на хранителните продукти беше особено силна, в програмата участваха само 66 компании, обхващащи 705 продуктови кода.

Тази година инфлационният натиск отслабна и компаниите вече стартираха нова вълна от промоции, която се очаква да се засили в навечерието на коледния сезон.

През 2023 г. отстъпките по схемата варираха между 5% и 15%. Но предвид днешната пазарна конюнктура и продължаващите оферти на компаниите, наблюдателите казват, че такива намаления може да не се повторят в същия мащаб. Служители на министерството предлагат фирмите да насочат част от промоционалните си кампании към програмата, като коригират процентите на отстъпките си. Засега пазарът не е дал ясен отговор.

Очаква се самите вериги супермаркети да добавят свои собствени отстъпки към тези, които получават от доставчиците, като по този начин увеличат крайната полза за потребителите.