Италиански съд разреши екстрадирането на украинеца, заподозрян за взривяването на „Северен поток“

Италиански съд постанови във вторник, че украинецът, арестуван миналия месец по подозрения за участие в саботажа на газопровода „Северен поток“ през 2022 г., трябва да бъде екстрадиран в Германия.

Мъжът, идентифициран като Серхий Кузнецов, е бил член на украинските въоръжени сили по време на експлозията, но отрича каквато и да е роля в операцията. Адвокатът му Никола Канестрини заяви пред АФП, че ще обжалва решението на съда в Болоня пред най-висшата съдебна инстанция на Италия.

Газопроводите „Северен поток“, които пренасяха руски природен газ до Европа, бяха повредени от подводни експлозии през септември 2022 г., месеци след като Русия нахлу в Украйна.

Германските прокурори заявиха, че украинска група от шест души е извършила нападението и обвиниха Кузнецов, че е използвал фалшифицирани документи, за да наеме яхта, по-късно свързана с експлозиите.

Канестрини твърди, че клиентът му има право на имунитет съгласно международното право поради военния си статут и твърди, че са извършени „сериозни нарушения“ на правата на Кузнецов в процеса на екстрадиция, включително забрана да присъства на изслушвания и отказ на достъп до пълното досие по делото в Германия.

Кузнецов твърди, че е бил в Украйна по време на експлозиите.