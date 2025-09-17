Какво ще си подарят Доналд Тръмп и крал Чралз?

Още по темата: Доналд Тръмп започна историческа държавна визита във Великобритания 17.09.2025 16:16

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама, Мелания Тръмп, ще подарят на крал Чарлз реплика на меча на президента Айзенхауер като символ на „историческо партньорство“ при размяна на подаръци, съобщава PA Media.

Тръмп е на историческо посещение във Великобритания, като се превърна в първия президент на САЩ, поканен в Лондон за втора държавна визита.

Чарлз и кралицата също са подготвили подаръци за своите американски гости, според Бъкингамския дворец.

Тръмп и съпругата му са кацнали с президентския хеликоптер малко след обяд в сряда и първо са били посрещнати от принца и принцесата на Уелс, а след това от Чарлз и Камила пред Виктория Хаус, имот в Кралските кухненски градини във Фрогмор в частното имение Уиндзор.

Крал Чарлз и кралицата ще подарят на Тръмп ръчно подвързана кожена книга, специално изработена от Кралската книговезница в замъка Уиндзор, за да отпразнува 250-годишнината от Декларацията за независимост, приета във Филаделфия на 4 юли 1776 г., както и знамето на Съюза, което е било издигнато над Бъкингамския дворец в деня на встъпването в длъжност на президента по-рано тази година.

На госпожа Тръмп, Чарлз и Камила ще подарят сребърна и емайлирана купа с вензела на кралицата, изработена от северноирландската художничка Кара Мърфи, известен сребърник, създал произведения за Даунинг стрийт и Гранд Нешънъл.

Първата дама ще получи и персонализирана чанта Аня Хиндмарч.

Кралското семейство ще подари на американската двойка сребърна рамка за снимки, гравирана със съвместните им вензели.

Президентът и съпругата му ще отвърнат на жеста със свои собствени подаръци.

Крал Чарлз ще получи реплика на меча на президента Айзенхауер, който според Бъкингамския дворец символизира „дълбоко уважение“ и действа като „напомняне за историческото партньорство, което е било от решаващо значение“ за спечелването на Втората световна война.

„Мечът също така символизира трайните ценности и духа на сътрудничество, който продължава да определя отношенията между Съединените щати и Великобритания“, добави дворецът.

Междувременно на кралицата ще бъде подарена винтидж брошка от 18-каратово злато, диаманти и рубин.

Брошката, за която се твърди, че представлява дипломация, приятелство и уважение, е украсена с родния камък на Камила – рубини – и с този на г-жа Тръмп – диаманти.