Макрон обяви, че Франция признава Палестина

Автор: Труд онлайн
Френският президент Еманюел Макрон обяви на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина.
Държавният глава оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.
"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.
Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.