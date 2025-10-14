Учени откриха тревожни данни от дъното на Антарктида

Много от течовете са открити на места, които са били проучени преди това

Метанът, който затопля планетата, изтича от пукнатини в антарктическото морско дъно, докато регионът се затопля, като се откриват нови изтичания с „изненадваща скорост“, са установили учените, което поражда опасения, че прогнозите за бъдещото глобално затопляне може да са подценени, съобщава CNN.

Огромни количества метан се намират в резервоари, които са се образували в продължение на хилядолетия под морското дъно по целия свят. Този невидим, замърсяващ климата газ може да изтича във водата през пукнатини в морското дъно, често разкривайки се с поток от мехурчета, които се издигат към повърхността на океана.

Сравнително малко се знае за тези подводни извори, как функционират, колко са на брой и колко метан достига атмосферата в сравнение с количеството, което се консумира от микробите, живеещи под океана.

Но учените са заинтересовани да ги разберат по-добре, тъй като този силно замърсяващ газ улавя около 80 пъти повече топлина от въглеродния диоксид през първите 20 години в атмосферата.

Изтичанията на метан в Антарктика са сред най-малко изучените на планетата, затова екип от международни учени се зае да ги открие. Те използваха комбинация от акустични проучвания от кораби, дистанционно управлявани превозни средства и водолази, за да вземат проби от редица места в морето Рос, залив в Южния океан на Антарктика, на дълбочина между 16 и 790 фута.

Това, което откриха, ги изненада. Те идентифицираха повече от 40 изтичания на метан в плитките води на морето Рос, според проучването, публикувано този месец в Nature Communications.

Много от изтичанията бяха открити на места, които са били многократно проучвани преди, което предполага, че са нови. Според доклада това може да е признак за „фундаментална промяна“ в количеството метан, изпускано в региона.

Изтичанията на метан са относително често срещани в световен мащаб, но досега в Антарктика е имало само едно потвърдено активно изтичане, каза Сара Сибрук, автор на доклада и морски учен в изследователската организация Earth Sciences New Zealand. „Нещо, което се смяташе за рядко, сега изглежда се разпространява“, каза тя пред CNN.

Всяка изтичане, което откриха, беше съпроводено от „незабавно вълнение“, което „бързо беше заменено с тревога и загриженост“, каза Сибрук.

Страхът е, че тези изтичания могат бързо да прехвърлят метана в атмосферата, което ги прави източник на замърсяване, затоплящо планетата, което понастоящем не е отчетено в прогнозите за бъдещите климатични промени.

Учените също така са загрижени, че метанът може да има каскаден ефект върху морския живот.

Не е ясно защо в региона се появяват изтичания на метан, но изследователите проучват дали те могат да бъдат повлияни от климатичните промени.

В другия край на света, в Арктика, увеличеното изтичане на подземен метан е свързано с въздействията на климатичните промени, каза Сибрук, включително по-топлите температури, промените в нивото на морето и продължаващото бавно издигане на сушата след топенето на ледниците през последната ледена епоха.

Това може да създаде обратна връзка, добави Сибрук, при която климатичните промени увеличават изтичането на метан, което от своя страна допълнително увеличава темпото на климатичните промени.

Учените се връщат в Антарктика следващата седмица за два месеца, за да анализират изтичането по-подробно.

Метанът е „истинска неизвестна, той се издига в атмосферата и не знаем защо“, каза Андрю Търбър, професор по морска биология в Университета на Калифорния, Санта Барбара, и автор на проучването. "Едно от най-големите притеснения е какво се случва в Антарктика, където има огромни резервоари от метан, каза Търбър пред CNN. Ако хората продължат да затоплят планетата, тези изтичания могат да се превърнат от „естествена лаборатория в епицентър на опасност“, каза той.

В някои отношения те „са като опасни животни“, добави той. „Те са удивителни за изучаване и разбиране, но човек трябва да е много наясно с това, което могат да направят, ако бъдат провокирани или подценени.“