Тръмп: Сега да сложим край на войната в Украйна

Доналд Тръмп се готви да въоръжи Украйна с далекобойни ракети „Томахоук”, като насочва вниманието си към прекратяване на войната с Русия. Американският президент беше засипан с похвали за това, че донесе мир в Близкия изток по време на радостното си посещение в Израел в понеделник, пише The Telegraph.

Световните лидери използваха последвалата среща на върха в Шарм Ел Шейх, за да подкрепят Тръмп в разрешаването на конфликта в Украйна. Американският президент ще се срещне с Володимир Зеленски в Белия дом в петък.

Двамата лидери ще обсъдят своите „визии“ за това как ракетите „Томахоук“ с голям обсег могат да доведат Владимир Путин до масата за преговори, според Зеленски.

„Основните теми ще бъдат противовъздушната отбрана и нашите способности за далечно действие, за да поддържаме натиска върху Русия“, заяви украинският лидер.

Тръмп заплаши да достави ракетите „Томахок“ на Киев, ако Путин продължи да потиска всяка надежда за мирни преговори.

Наскоро той засили обмена на разузнавателна информация с украинските сили, за да подпомогне техните удари с голям обсег срещу руски енергийни цели, като по този начин увеличи натиска върху забавената руска икономика.

Тръмп кацна в Тел Авив в понеделник, за да отпразнува освобождаването на 20 израелски заложници като част от примирието между Израел и „Хамас”.

След като обяви траен мир, той отлетя за Египет, за да се срещне със световни лидери за подписването на първата фаза от споразумението на Белия дом за прекратяване на войната в Газа.

В реч пред израелския парламент Тръмп заяви, че сега ще насочи усилията си към посредничество за сключване на споразумение за прекратяване на войната между Украйна и Русия.

„Би било чудесно, ако успеем да сключим мирно споразумение с Иран... Първо трябва да се справим с Русия“, заяви той пред Кнесета. „Нека се фокусираме първо върху Русия.“

С края на войната в Газа Тръмп заяви, че е сложил край на осем конфликта, откакто е встъпил в длъжност в Белия дом в края на януари.

Въпреки това, споразумение за прекратяване на тригодишната война между Украйна и Русия все още не е постигнато и остава проблемно. Тръмп се бори за влияние в споразумението с Путин.

В понеделник обаче той възхвали политиката на Белия дом за „мир чрез сила“ в Близкия изток, което даде нова надежда.

Зеленски заяви, че споразумението на американския президент между Израел и „Хамас” „дава повече надежда“ на други региони, страдащи от война.

„Работим, за да дойде денят на мира и за Украйна. Руската агресия остава последният глобален източник на дестабилизация и ако е постигнато примирие и мир в Близкия изток, лидерството и решимостта на глобалните актьори със сигурност могат да работят и за нас“, написа украинският президент в социалните медии.

С нарастващите спекулации, че Тръмп може да изпрати ракети „Томахоук“ в Украйна, се очаква Зеленски да му представи дълъг списък с руски военни цели, които могат да бъдат ударени с ракетите.

Киев се надява, че оръжието ще може да наруши способността на Москва да води война, като прекъсне логистичните маршрути и унищожи фабриките за ракети и дронове.

Ракетите „Томахоук“ имат обсег от около 1500 мили, което би поставило такива цели в обсега им.

Зеленски вече заяви, че ракетите ще принудят Путин да седне на масата за преговори, за да обсъди примирие.