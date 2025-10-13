Вицепрезидентът Илияна Йотова на лидерска среща на жените в Пекин

Вицепрезидентът Илияна Йотова участва на Световна лидерска среща за жените в Пекин. Форумът “Споделено бъдеще: Нов и ускорен процес за всестранно развитие на жените”, бе открит от китайския президент Си Дзинпин.

Илияна Йотова представи напредъка на България в политиките, свързани с равенството между мъжете и жените.

“Преди 30 години светът даде обещание към всяко момиче и всяка жена, че човешките є права ще бъдат защитени. Пекинската платформа остана нашият морален компас, който ни напомня, че равенството между мъжете и жените е държавна отговорност и двигател за развитие”, каза вицепрезидентът. Йотова подчерта, че жените са най-засегнати от развитието на технологиите, особено при липса на преквалификация, която обаче изисква инвестиция от работодателите. “Машините не се нуждаят от почивка, не се грижат за деца и възрастни родители след работно време, не се разболяват, не раждат деца”, посочи Йотова.