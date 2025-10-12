Пакистан заяви, че при сблъсъците тази нощ са били убити 200 афганистански военнослужещи

Пакистанските въоръжени сили съобщиха, че при сблъсъците тази нощ по границата с Афганистан са били убити 200 "талибани и свързани с тях терористи", предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на пакистанската армия. Агенцията Ройтерс не може да провери тази информация по независим път.

От своя страна, Афганистан съобщи, че 58 пакистански войници са били убити тази нощ от афганистанските сили при операции по границата. Пакистан твърди, че при сблъсъците са загинали 23 пакистански военнослужещи, съобщи Асошиейтед прес.

"Общо 23 пакистански войници загинаха, защитавайки териториалната цялост на нашата страна срещу тази скандална атака, а ние неутрализирахме повече от 200 талибани и свързани с тях терористи при стрелба, специализирани операции и прецизни удари", се казва в изявление на пакистанската армия, цитирано от Франс прес.

Късно снощи афганистански военнослужещи откриха огън по пакистански гранични постове, като контролираното от талибаните министерство на отбраната в Кабул заяви, че това е било в отговор на пакистанските въздушни удари срещу Афганистан по-рано тази седмица, отбелязва Ройтерс.

Пакистански представители съобщиха, че тяхната армия е отговорила с оръжеен и артилерийски обстрел на "непредизвиканата" атака от афганистанска територия. По думите им престрелки е имало на повече от шест места по протежение на границата.

Говорителят на талибанското правителство Забиула Муджахид заяви, че афганистанските сили са превзели 25 пакистански гранични постове, като при нападенията са били ранени 30 пакистански войници. "Ситуацията по всички официални граници и де факто линии на Афганистан е под пълен контрол и незаконните дейности са до голяма степен предотвратени" заяви той на пресконференция в Кабул.

Размяната на огън по границата е приключила рано тази сутрин, според пакистански представители на силите за сигурност. В района на окръг Курам в пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва (Северозападна гранична провинция) обаче се наблюдава спорадична стрелба по границата, съобщават местните власти и жители в района.