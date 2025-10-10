Средиземно море се затопля два пъти по-бързо от средното за света

Честотата на морските горещи вълни в региона се е увеличила с 16–23 дни

Докладът на ЕС за океаните предупреждава, че Средиземно море се затопля с една от най-бързите темпове на Земята, което води до приток на инвазивни видове, нарушава рибарството и застрашава културното наследство, според Доклада за състоянието на океаните на Коперник 9 (OSR9), публикуван от Морската служба на Коперник и Mercator Ocean International.

Деветото издание на доклада потвърждава, че полузатворените басейни като Средиземно, Черно и Балтийско море се затоплят много по-бързо от световния океан поради ограничения обмен с откритите води. Между 1982 и 2023 г. температурата на повърхността на Средиземно море се е повишила с 0,41°C на десетилетие, като най-силно затопляне до 0,6°C на десетилетие е регистрирано в Егейско, Левантинско и Адриатическо море, пише To Vima.

Честотата на морските горещи вълни в региона се е увеличила с 16–23 дни на десетилетие, като средното затопляне е определено като доминиращ двигател на тези събития.

Рекордна гореща вълна и нарушаване на екосистемата в Средиземно море

Между май 2022 г. и началото на 2023 г. Средиземно море преживя най-дълготрайната морска гореща вълна от четири десетилетия, с температури на повърхността до 4,3°C над нормалните. OSR9 документира, че това събитие е привлякло инвазивни видове и е нарушило местния риболов.

В делтата на река По в североизточна Италия пристигането на атлантическия син рак (Callinectes sapidus) е довело до срив на производството на миди със 75–100%. Междувременно, в Сицилия, популациите на брадатия огнен червей (Hermodice carunculata) – вид, чиито токсични четинки могат да причинят болезнени ужилвания и изгаряния – застрашиха биоразнообразието, човешкото здраве и занаятчийския риболов.

Докладът поставя тези развития в рамките на концепцията на Организацията на обединените нации за „тройната планетарна криза“ – изменение на климата, загуба на биоразнообразие и замърсяване, като отбелязва, че никоя част от океана не е незасегната от комбинираните му ефекти.

Покачване на морското равнище и рискове за европейските брегове

В североизточния Атлантик и съседните морета, включително Средиземно море, морското равнище се е повишило с 228 милиметра между 1901 и 2024 г., със средна скорост от 3,7 мм годишно и рекордно високи нива през 2024 г. OSR9 предупреждава, че тези промени увеличават риска от наводнения и ерозия в крайбрежните райони, където живеят около 200 милиона души.

Докладът също така подчертава, че много обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в ниско разположени крайбрежни региони в цяла Европа ще бъдат наводнени през следващите векове или хилядолетия поради покачването на морското равнище и че всички морски обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в североизточния Атлантик и съседните морета са изправени пред затопляне на океанската повърхност с темпове над средните за света.

Според OSR9, през 2024 г. са наблюдавани силни до екстремни морски горещи вълни във водите, в които се намират 17% от фермите за миди по европейските брегове. Докладът също така отбелязва, че екстремни и тежки морски горещи вълни са наблюдавани в страни, където 40–80% от заетостта в синята икономика зависи от крайбрежния туризъм.

Кумулативните въздействия – затопляне, подкиселяване и инвазивни видове – представляват нарастващи рискове за секторите на рибарството, аквакултурите и туризма, жизненоважни за средиземноморските икономики, като Гърция и Италия.