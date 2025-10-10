Тръмп: Увеличаваме натиска за прекратяване на войната в Украйна

Още по темата: Тръмп похвали предложението на Путин за удължаване на ядреното споразумение 06.10.2025 14:51

Всички засилваме усилията

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и съюзниците от НАТО „увеличават натиска“ за прекратяване на войната в Украйна.

„Да, увеличаваме натиска“, каза Тръмп в Овалния кабинет по време на среща с финландския президент Александър Стуб, съобщава AFP. „Засилваме усилията заедно. Всички засилваме усилията. НАТО се оказа страхотен.”

Тази седмица Тръмп посредничи за мирно споразумение в Газа между Израел и „Хамас”, но заяви, че войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна през 2022 г., се оказва още по-трудна за разрешаване.

Тръмп беше домакин на Путин в Аляска през август, но не успя да постигне пробив и оттогава атаките на Русия срещу Украйна ескалираха.

Русия заяви в сряда, че инерцията към постигане на мирно споразумение в Украйна до голяма степен е изчезнала след срещата.

Стуб каза, че е уверен, че Тръмп ще успее да прокара споразумение за Украйна след споразумението за Газа между Израел и „Хамас”.