Тръмп похвали предложението на Путин за удължаване на ядреното споразумение

Президентът Тръмп похвали предложението на Кремъл за удължаване с една година на ограниченията за ядрените оръжия с голям обсег, с което се запазва ключов елемент от контрола над въоръженията. В неделя президентът Тръмп похвали предложението на Кремъл за удължаване с още една година на ограниченията за ядрените оръжия с голям обсег, с което се запазва основен елемент от последното голямо споразумение за контрол над въоръженията между САЩ и Русия, пише The Wall Street Journal.

Руският президент Владимир Путин заяви миналия месец, че е готов да спази ограниченията в новото споразумение START за още една година след изтичането на споразумението през февруари.

Поддръжниците на споразумението твърдят, че запазването на ограниченията за оръжията ще осигури известна стабилност в момент на остри напрежения между Москва и Запада във връзка с руската инвазия в Украйна и ще даде време на САЩ и Русия да договорят ново споразумение.

Критиците твърдят, че запазването на договора New START, който обхваща стратегическите сили на САЩ и Русия, ще попречи на САЩ да разшири своя арсенал, за да отговори на нарастващите ядрени способности на Китай.

Въпросът за това как да се ограничат ядрените оръжия с голям обсег стана още по-важен, след като рамката за контрол над въоръженията, която регулираше военната конкуренция между Вашингтон и Москва, се разпадна през последното десетилетие.

Президентът Джо Байдън удължи договора New START, с пет години в една от първите си големи външнополитически инициативи. Но договорът беше разтърсен от напрежението около руската инвазия в Украйна.

През 2023 г. САЩ обвиниха Русия в нарушаване на договора New START,, като отказаха инспекции на място, което попречи на строгия контрол по договора. Путин отговори, като суспендира участието на Русия в договора.

Въпреки това двете страни се постараха да не се откажат от ограниченията на ядрените сили, които ограничават всяка страна до не повече от 1550 разположени ядрени бойни глави. Той също така поставя ограничение от 700 на балистичните ракети, изстрелвани от сушата, ракетите, изстрелвани от подводници, и стратегическите бомбардировачи, които ги пренасят.

В коментарите си в неделя Тръмп не каза дали САЩ свързва приемането на руската идея с свои собствени предложения или дали е отговорило официално на предложението на Кремъл. Белият дом не отговори веднага на искането за коментар.

Новият договор СТАРТ влезе в сила през 2011 г. и не може да бъде официално удължен за втори път. Но нищо не пречи на двете страни да решат да спазват ограниченията за оръжията след изтичането му.

Идеята за удължаване на договора предизвика критики от страна на някои експерти по ядрени оръжия, които твърдят, че новият договор СТАРТ е остарял.

„Китай, а не Русия, е най-големият геополитически съперник на Америка, а Пекин се ангажира с най-бързото разширяване на ядрените си оръжия от 60-те години насам“, заяви Матю Кроенig от Атлантическия съвет, който беше съветник по националната сигурност в президентските кампании на Мит Ромни през 2012 г. и на Марко Рубио през 2016 г. „Двустранните споразумения за контрол над въоръженията само с Москва няма да са достатъчни. Вече не сме в 70-те години. “

Но други поддръжници на контрола над въоръженията заявиха, че удължаването на таваните на новия договор START ще спечели време за преговори по последващо споразумение.

„Сега Кремъл и Белият дом трябва да формализират споразумението и незабавно да наредят на своите екипи да започнат преговори по ново, по-всеобхватно споразумение или споразумения, които да решат трудните въпроси, с които двете страни отдавна се борят“, заяви Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.

Желанието на Путин да спазва ограниченията на новия договор START за още една година не означава, че преговорите за последващо споразумение ще бъдат лесни. В коментарите си от миналия месец Путин също критикува възможното разработване на американска противоракетна отбрана в космоса като „дестабилизиращо“ действие.

Тръмп подготвя мащабна програма за разработване на противоракетна отбрана в космоса и други видове противоракетна отбрана, която е нарекъл „Златен купол“.