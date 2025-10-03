САЩ замразиха преговорите за военна подкрепа за Киев

Миналият месец САЩ подписаха пакет от помощи за Украйна на стойност 500 млн. долара

Украйна предупреди, че доставките на американско оръжие могат да бъдат забавени поради спирането на работата на американското правителство. Дискусиите за военната подкрепа на САЩ за Киев бяха замразени след спирането на работата на правителството в сряда, съобщава The Telegraph.

Стотици хиляди федерални служители бяха освободени от работа, след като демократите и републиканците не успяха да постигнат споразумение относно правителствените разходи, което остави преговорите за евентуално споразумение за дронове в неизвестност, съобщи украински правителствен източник, пожелал анонимност, за The Telegraph.

Хуманитарни организации предупредиха, че Украйна е изправена пред „масирани атаки“ от Русия с „безпрецедентна интензивност“ на фона на спирането на работата на американското правителство.

Украинска делегация пристигна във вторник във Вашингтон за срещи с представители на Белия дом, за да изготви споразумение за споделяне на технология за дронове, в която Киев има водеща в света експертиза, в замяна на роялти от САЩ, съобщи първи The Wall Street Journal.

Преговорите обаче бяха поставени под въпрос в резултат на спирането на работата на правителството, като федералните служители бяха помолени да останат у дома.

„Не виждам как ще продължат“, заяви украинския правителствен източник. „Всички бъдещи проекти са малко засегнати, защото хората от Пентагона, Държавния департамент и Белия дом не се срещат и губим време заради това спиране на работата на правителството.“

Източникът добави, че „други украински делегации, които трябваше да дойдат през следващите седмици, сега преразглеждат плановете си“.

Предполагаемото споразумение за дронове, което може да струва милиарди долари, има подкрепата на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и би било важен поврат в отношенията между Вашингтон и Киев в областта на сигурността.

Миналият месец САЩ подписаха пакет от помощи за Украйна на стойност 500 млн. долара, първият откакто Тръмп се върна на поста си, като използваха средства от страните от НАТО. Не е ясно дали тези доставки ще бъдат засегнати от спирането на работата на правителството.

Миналата седмица Тръмп направи рязка промяна в позицията си спрямо Украйна, като заяви, че Киев е в състояние да си върне всичките си територии от руските сили.

Коментарите, които последваха среща с г-н Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН, белязаха рязка промяна в предишната му позиция, че Украйна трябва да отстъпи територии на Русия, за да се сложи край на войната.

Вицепрезидентът Джей Ванс заяви, че Белият дом „разглежда“ идеята, а Кийт Келлог, пратеникът на президента в Украйна, предложи високотехнологичната оръжейна система да бъде използвана за нанасяне на удари дълбоко в територията на Русия.