Космическият телескоп Gaia откри огромна звездна вълна в галактиката (ВИДЕО)

Знаем, че звездите на Млечния път се въртят около центъра му, а телескопът „Гая“ е измерил скоростта и движението им. Същият телескоп е открил, че дискът на Млечния път се клатушка с течение на времето, подобно на движението на пумпал. Като цяло, космическият телескоп „Гая“, който замлъкна миналия март, ни предостави най-голямата и най-прецизна многоизмерна карта на нашата Галактика. Сега изучаването на данните му е дало на изследователите още една нова информация: Голяма вълна движи звездите на нашата Галактика на разстояния от десетки хиляди светлинни години от Слънцето. Съобщението на ESA сравнява тази галактическа вълна от звезди с външните вълнички, причинени от камък, пуснат в езеро.

Чрез картите на нашата Галактика, които учените са създали с помощта на данни от Gaia, е видно, че вълната се простира върху огромна част от галактическия диск, засягайки звезди на разстояние от поне 30 до 65 хиляди светлинни години от центъра на Галактиката.

Изследователите са успели да открият това движение, като са изучавали подробните позиции и движения на млади гигантски звезди и цефеиди, група променливи звезди, които са важни индикатори за галактически и извънгалактически скали на разстояния. Тъй като тези звезди се движат с вълната, учените смятат, че газът в диска също може да участва в този вълнообразен поток.

По-ранен сблъсък с галактика джудже би могъл да бъде възможно обяснение, но това все още не е проучено. Голямата вълна може да е свързана и с по-малкомащабно вълново движение, наблюдавано на 500 светлинни години от Слънцето, но в различен регион на галактическия диск, така наречената вълна на Радклиф.