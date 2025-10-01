От бойни самолети до шпиони-хлебарки - технологиите, които променят войната

Новият бизнес модел отразява коренна промяна във воденето на война

Войната на Русия срещу Украйна промени курса на едно поколение стартиращи компании и инвеститори, които приложиха нов бизнес модел към военното укрепване на Европа.

Трилионите, които правителствата по целия свят харчат, за да се подготвят за нова ера на високотехнологична война в един по-нестабилен свят, променят начина, по който съвременните нации въоръжават своите въоръжени сили, пише The New York Times.

В Европа, където Русия използва дронове, за да бомбардира Украйна и дори да тества решимостта на НАТО, ново поколение стартиращи компании заобикаля традиционния начин, по който страните изграждат своите арсенали. Вместо да чакат правителствата да предложат и финансират проекти, частните инвеститори използват собствените си средства, за да ускорят финансирането, изследванията и прототипите, надявайки се, че купувачите ще последват примера им.

Helsing, която има седалище в Мюнхен, започна да въоръжава Украйна с дронове и след това да ги актуализира на всеки няколко седмици, за да противодейства на промените в технологиите и стратегията. Helsing сега се оценява на 12 милиарда евро (14 милиарда долара), което я прави една от най-ценните стартиращи компании в Европа.

Идеята е, че конкурентен подход отдолу нагоре може да доведе до иновации по-бързо и по-ефективно, отколкото система отгоре надолу. Все пак има рискове. Първият приоритет на частните инвеститори е печалбата, което може да е в противоречие със стратегическите и сигурностните цели. Съществува опасност от раздуване на военно-промишления комплекс и притеснения за това как могат да бъдат използвани напредъците във военната технология.

Предприемачите и техните инвеститори са мотивирани, в различна степен, от парите и чувството за мисия. Според McKinsey, глобално инвестициите в рисков капитал в компании, свързани с отбраната, са скочили до 31 милиарда долара миналата година, което е увеличение с 33% спрямо предходната година.

А инвестициите в европейски стартиращи компании в областта на отбраната са пет пъти по-големи от 2021 до 2024 г., отколкото са били през предходните три години.

Парите разширяват границите на възможното: евтини ракети и дронове за прехват, изтребители и военни кораби, пилотирани от изкуствен интелект, хлебарки с дистанционно управлявани раници и камери за наблюдение, които събират данни на недостъпни места.

Американските стартиращи компании като SpaceX и Palantir в началото на 2000-те години бяха едни от първите компании, които приложиха мисленето и технологиите на Силициевата долина към военните доставки.

Днес стартиращите компании получават само малка част от огромните суми, които страните отделят за отбрана. Но руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. ускори тази тенденция, особено в Европа.

EuroAtlas беше немска компания за отбрана с десетилетия история, когато през 2021 г. беше купена от Mimir Group, шведска компания за частен капитал. Новите собственици очакваха сигурен и стабилен бизнес, който продаваше системи за електрозахранване за подводници. Тогава войната в Украйна „напълно промени курса на компанията“, каза Веринея Кодреан, ръководител на стратегията и специалните проекти в EuroAtlas.

Антимилитаристките настроения, силни в Европа, също започнаха да се променят след руската инвазия. Тази година оттеглянето на президента Тръмп от Европа предизвика нов прилив на инвестиции, тъй като правителствата в региона обещаха огромно увеличение на разходите.

Германия е начело с отбранителни стартиращи компании, сред които Helsing, ARX Robotics и Swarm Biotactics, разработчиците на експерименталните шпионски хлебарки.

Новият бизнес модел отразява коренна промяна във воденето на война, която може да бъде толкова дълбока, колкото преминаването от конна кавалерия към бронирани танкове и самолети през Първата световна война. Технологии като роботика, изкуствен интелект и компютърно зрение са широко достъпни, могат да се произвеждат масово и стават все по-достъпни. Сега те се милитаризират.

Софтуерът се актуализира постоянно и може да бъде съвместим с редица съществуващи оръжия. През май, например, Helsing проведе тестов полет, който позволи на системата за изкуствен интелект Centaur временно да поеме контрола над изтребител Saab Gripen E над Балтийско море.

Автономните оръжия, които не се нуждаят от сложни и скъпи системи за безопасност, за да предпазват човешкия живот, са също по-евтини и по-прости. Дрон, изработен от шперплат и пяна, струва няколкостотин долара, но може да унищожи танк за милиони долари.

Украйна, която е създала огромна и модерна индустрия за дронове, функционира като лаборатория на бойното поле. Приблизително 80% от целите там са унищожени от дронове.

Много военни анализатори са съгласни, че стартиращите компании са по-иновативни. Големите традиционни доставчици на отбранителна техника „може би все още са подходящи за големи системи“, каза Синтия Кук, старши научен сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, „но техният подход не позволява бързото внедряване на нововъзникващите технологии“.

Военните често прекарват години или десетилетия в разработването на следващото поколение оборудване, като изтребители и танкове. Разработката на изтребителя F-35 започна през 1995 г. Lockheed Martin спечели договора през 2001 г. Производството започна през 2006 г. Един самолет струва около 80 милиона долара.

Стартиращите компании в областта на отбраната работят по различен модел.

„Ние строим кораб с нашите собствени средства“, каза Дино Мавроокас, бивш член на Navy SEALs и съосновател на морската отбранителна фирма Saronic Technologies през септември 2022 г.

По време на държавното посещение на Тръмп в Лондон британското правителство обяви, че Saronic ще похарчи до 50 милиона долара за изграждане на производствено съоръжение в Портсмут, Англия.

Cambridge Aerospace, британски стартъп, който произвежда ракети и дронове за прехват, е основан преди година от Крис Силван, бивш морски пехотинец. Компанията е тествала първия си прототип през февруари и е готова да започне производство, каза той.

Мал Крис основава Kraken през 2020 г., когато пандемията от Covid-19 прекратява бизнеса му с моторни лодки. По-късно екипът му получава грант за иновации от Атлантическия алианс. През август Kraken стартира съвместно предприятие с германския корабостроител NVL Group.

K3 Scouts, които са с дължина от 27 до 60 фута, са „plug-and-play“ оборудване, което може да се използва веднага след изваждането от кутията, каза Крис. Дизайнът на лодката е модулен, така че частите и полезният товар могат лесно да се сменят – като поставянето и изваждането на касета от касетофон – за различни мисии, от наблюдение до търсене и спасяване. Всяка лодка струва 250 000 долара, каза той, което е изгодна цена в света на военните доставки.

Изкуственият интелект ще поеме контрола.

Helsing, с огромния си капитал, се разраства бързо. През юни компанията купи германския производител на самолети Grob. Helsing работи с редица нови и утвърдени компании за разработване на съвременен софтуер, като системи за изкуствен интелект, които могат да координират разузнавателни мисии и да водят електронна война. Компанията също така произвежда оборудване, миниподводници и ударни дронове.

Миналата седмица Helsing обяви, че ще произвежда най-новия си проект, безпилотен изтребител с дължина 36 фута, CA-1 Europa, в завода на Grob в Тусенхаузен, на 55 мили от Мюнхен. Очаква се самолетът да започне да изпълнява мисии в рамките на четири години.