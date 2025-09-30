Тръмп: „Хамас” има 3-4 дни, за да отговори на 20-точковия  план за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „Хамас” има три до четири дни, за да отговори на новото предложение от 20 точки, което според него може да доведе до „незабавно прекратяване“ на войната в Газа, ако и двете страни се съгласят, съобщава A News. Коментарът дойде ден след като Доналд Тръмп представи в Вашингтон пътна карта за прекратяване на войната между Израел и Хамас след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Израелският премиер Нетаняху приветства рамката, но предупреди, че Израел ще „довърши работата“ с военни средства, ако Хамас я отхвърли или наруши.

"Хамас" все още не е отговорил, а три-четиридневният срок на Доналд Тръмп се следи отблизо в столиците на региона, тъй като арабските посредници, включително Египет и Катар, предават подробностите на преговарящите от Хамас.

Тръмп отбеляза, че ако „Хамас” отхвърли споразумението, Израел ще изпълни своята част: „Очакваме Хамас да приеме предложението за мир.“