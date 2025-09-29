Амбициозните планове на Русия в Африка се разпадат

„Те започват да искат помощ, особено малийците“

След смъртта на Пригожин и отзоваването на ЧВК "Вагнер", Москва губи влиянието си в Сахел

Американци и французи се завръщат

Русия, която беше нарастваща военна сила в Африка, сега се бори да запази присъствието си на континента.

Новата официална наемническа военна сила на Кремъл, Африканският корпус, не успя да повтори финансовия успех и политическото влияние, на които някога се радваше частната руска наемническа група „Вагнер“, чиито начинания на Черния континент започнаха се разпадат след 2023 г., когато основателят й Евгений Пригожин се разбунтува срещу президента Владимир Путин и след това загина при взрив на самолета му във въздуха, пише The Wall Street Journal.

Според висш американски военен служител, цитиран от изданието, военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо сега съжаляват, че са изгонили американските и френските войски през последните три години и са приели, в различна степен, помощта на Москва в борбата срещу джихадистите от Ал Кайда и ИДИЛ.

„Те започват да искат помощ, особено малийците“, каза източникът от Пентагона, добавяйки, че всяка подобна помощ от Запада вероятно ще дойде под формата на обучение.

Плановиците от Пентагона, ограничени от законите и политиките на САЩ, които регулират помощта за военни правителства, се надяват да изтласкат руснаците и да се върнат в Западна Африка. Един от плановете, които САЩ обмислят, е трети страни, по-специално Мароко, да обучават местни армии за борба с екстремистите.

Междувременно, според запознати с подхода, влиятелният американски изпълнител в областта на отбраната Ерик Принс води преговори за предоставяне на услуги в областта на сигурността на африканските правителства.

Тази промяна показва как руското влияние в Сахел, полупустинен район, простиращ се през Мали, Буркина Фасо, Нигер и отвъд, намалява след години, в които Пригожин беше една от най-влиятелните фигури в региона, коментира WSJ.

Експерти по сигурността и военни обаче казват, че участието на Москва може да е допринесло за влошаване на ситуацията със сигурността в региона, дотолкова, че той може да се окаже най-горещото бойно поле в глобалната борба между ислямистите и Запада и неговите съюзници.

През последната година близо 11 000 души са загинали, около половината от които са убити в директен бой, според данни на финансирания от Пентагона "Африкански център за стратегически изследвания". Бунтът започна в Мали преди повече от десетилетие, но по-голямата част от боевете в момента се извършват в Буркина Фасо. Бунтовниците разширяват амбициите си на юг, към крайбрежните държави по Гвинейския залив в Атлантическия океан.

Хиляда наемници от "Вагнер" пристигнаха за първи път в Мали в края на 2021 г., а малийското правителство им плащаше по 10 милиона долара на месец, за да помогнат в борбата с бунтовниците. Това беше битка, която французите и американците не успяха да спечелят въпреки годините усилия.

Според разследване, публикувано през август от групата Sentry, към момента на пристигането на новосформирания руски Африкански корпус, мисията на наемниците от "Вагнер" вече е претърпяла фиаско. В Мали некоординираните и брутални нападения на наемниците срещу цивилни селища „създадоха хаос и страх в малийската военна йерархия“, обезкуражавайки информаторите от сътрудничество и тласкайки допълнително хора в редиците на джихадистите, според доклада на Sentry.

"Вагнер" не успяха дори да достигнат до гигантската малийска златна мина, която планираха да експлоатират, защото районът не беше достатъчно безопасен за влизане. В доклада се посочва, че разполагането им в Мали „не е било печеливша инвестиция за никоя от участващите страни“.

През юни наемниците на "Вагнер" напуснаха Мали, репутацията им беше уронена от неспособността им да овладеят бунтовническата офанзива и от убийствата на цивилни под претекста за осигуряване на сигурност.

„Провалите на "Вагнер" в Мали трябва да послужат като предупреждение за други режими в Африка, че Русия не е нито надежден партньор, нито бързо решение“, заключават от Sentry.

Кремъл разположи Африканския корпус, който се отчита директно пред Министерството на отбраната, за да установи отношения с властите в Бамако, столицата на Мали. „Русия не губи позиции“, заяви Африканският корпус в публикация в социалните медии през юни. „Напротив, тя продължава да подкрепя Бамако на по-фундаментално ниво.“

Малко повече от седмица по-късно обаче конвой от Африканския корпус и малийските бойци беше нападнат от засада в северната част на пустинята Сахара в страната. Според европейски служители, бунтовниците туареги, които понякога се бият редом с ислямистки групи, са унищожили половината от 40-те бронетранспортьора на конвоя и са убили десетки военни.

Русия е изправена пред препятствия и на други места на континента.

Според европейски представители Москва оказва натиск върху президента на Централноафриканската република, Фостен-Аршанж Туадера, да замени съществуващото споразумение с ЧВК "Вагнер" с платен договор с Африканския корпус. Новите руски наемници обаче стоят предимно в казармите си и се занимават с обучението на местната армия, което ограничава тяхната ефективност.

Опитите на Русия да се намеси в гражданската война в Судан се провалиха. Под ръководството на Пригожин, "Вагнер" добиваше злато в партньорство с бунтовническия лидер Мохамед Хамдан Дагало, който е обвинен в геноцид от САЩ. След смъртта на Пригожин, Москва е изпратила нов персонал за охрана на мините и обслужване на противовъздушните оръдия, които са ги защитавали, според местни жители.

Тези усилия се провалиха, след като бойци атакуваха мините, блокирайки доставките на гориво и предотвратявайки достъпа на местните работници. Суданското правителство многократно е бомбардирало района от въздуха, а през май руската охрана е напуснала, разказват местните.

Други руски планове за разширяване на присъствието в Африка също са претърпели неуспех. Отряд от 300 наемници от подразделение, наречено „Мечка“, пристигна в Буркина Фасо през май 2024 г., но три месеца по-късно бяха отзовани, за да се бият в Украйна.

Според европейски служители по сигурността, малък контингент от Африканския корпус е разположен в страната, са да обучава войските да управляват дронове и да защитава лидера на хунтата Ибрахим Траоре. Управляващите обаче ясно са заявили, че искат присъствието на Русия да остане ограничено.

В Нигер, където преврат свали прозападния президент през 2023 г., руски военни инструктори бяха разположени във военновъздушна база, след като френски и американски сили за борба с тероризма бяха принудени да напуснат страната.

Наскоро обаче основателят на американската частна военна компания Blackwater, съюзник на президента Доналд Тръмп, посети столицата Ниамей, където е предложил услугите си, според хора, запознати с инициативата.

През юли Рудолф Аталах, съветник по борба с тероризма в администрацията на Тръмп, посети Мали, за да предложи помощ от САЩ.

Същия месец командирът на френските сили в Африка, генерал-майор Паскал Яни, посети Централноафриканската република, за да обсъди възобновяването на военното обучение в страната. Оттогава, според френското посолство, силите за сигурност на ЦАР редовно са пращали бойци във Франция.