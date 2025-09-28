Армения и Азербайджан ще номинират Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Никол Пашинян в ООН: "Имам удоволствието да съобщя, че между Армения и Азербайджан е установен мир"

Имам удоволствието да обявя на цялата международна общност, че между Република Армения и Република Азербайджан е установен мир. Това заяви арменският премиер Никол Пашинян в речта си пред Общото събрание на ООН. Изказването му е цитирано от държавните информационни агенции на Армения и Азербайджан - Арменпресс и Азертаж.

Той отбеляза, че президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл решаваща роля в мирния процес и по тази причина Баку и Ереван заедно ще предложат номинирането му за Нобелова награда за мир.

„Неговата всеотдайност, последователност и почтеност направиха възможно това, което изглеждаше невъзможно. Ето защо, заедно с президента на Азербайджан Илхам Алиев, решихме да номинираме президента Тръмп за Нобелова награда за мир. В края на краищата, видяхме от първа ръка, че президентът Тръмп е наистина отдаден на тази идея“, добави Пашинян.

През март тази година Армения и Азербайджан успяха да се договорят по проект на споразумение за установяване на мир и междудържавни отношения и да приключат преговорите по него с такъв положителен резултат, припомни той.

"В този документ страните, позовавайки се и на Алма-Атинската декларация, потвърждават разбирането си, че границите между бившите съветски социалистически републики на СССР са станали международни граници на съответните независими държави, и на тази основа признават и зачитат суверенитета, териториалната цялост, неприкосновеността на международните граници и политическата независимост една на друга", каза Пашинян.

Споразумение беше парафирано на 8 август тази година в Белия дом, от външните министри на двете страни, в присъствието на президента на Съединените щати.

В изказването си арменският премиер каза също, че през март страната у е стартирала законодателно процеса по присъединяване към Европейския съюз и остава ангажирана с него.