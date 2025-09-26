Ердоган: Турция използва правата си в Средиземно море, за да добива ресурси

Още по темата: Напрежението между Гърция и Турция в Егейско море се засилва 18.09.2025 12:21

САЩ и Турция са обсъдили хуманитарната катастрофа в ивицата Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви решимостта си да защитава правата на страната си в Средиземно море и да се стреми към добив на ресурси там.

„Турция не претендира за ничии права или суверенитет, но в същото време е решена да защитава собствените си права и интереси. Нашият подход към ресурсите на Средиземно море е ясен: ще получим своя дял от тези ресурси и ще си сътрудничим със съседите си на принципа на взаимната изгода. Решителната позиция на Турция води до промяна в баланса на силите в региона. Турция вече има глас на масата за преговори, взема решения и ръководи процеса“, каза турският лидер пред журналисти, съобщава Анадолската агенция.

Говорейки за отношенията с Либия, Ердоган отбеляза, че „мирът, постигнат между двете конфликтуващи страни в Либия чрез посредничеството на Турция, се е превърнал в източник на надежда не само за либийския народ, но и за целия регион“.

„Добрите отношения, които установихме с Египет, и съвместните учения на нашите военноморски сили в Средиземно море след 13-годишно прекъсване са конкретно доказателство за ролята на Турция в осигуряването на регионалния мир и сигурност. Турция и Египет са две важни държави в нашия регион. Напредъкът в отношенията ни през последните години достигна исторически нива. Работим за разширяване на сътрудничеството“, каза Ердоган.

Ердоган заяви още, че разговорите му с американския му колега Доналд Тръмп са преминали в „искрена, конструктивна и продуктивна атмосфера“. Турският лидер направи това изявление, отговаряйки на въпроси на журналисти на борда на самолета си след посещението си в Съединените щати.

Ердоган изрази задоволство от приема, оказан на турската делегация в Белия дом от президента на САЩ и неговия екип.

Според него, разговорите между турския и американския лидер са постигнали значителен напредък по широк кръг от въпроси. Ердоган изрази подкрепа за „визията на американския президент за световен мир“.

Ердоган съобщи, че лидерите на САЩ и Турция са обсъдили хуманитарната катастрофа в ивицата Газа. Според него, по време на разговорите турският и американският лидери са се споразумели за необходимостта от прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Срещата с Тръмп беше изключително важна за демонстриране на волята за прекратяване на клането в Газа. Тръмп изрази необходимостта от установяване на траен мир в Газа“, каза той.

Той добави, че на срещата с Тръмп е била очертана визията на Турция за постигане на прекратяване на огъня и след това траен мир в Газа и в цяла Палестина.

„Постигнахме консенсус по този въпрос“, отбеляза Ердоган.