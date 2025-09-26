Тръмп: САЩ няма да позволят на Израел да анексира Западния бряг

Още по темата: Израел: Ще отговорим на всяка заплаха с химическо оръжие от хусите 06.09.2025 16:33

Нетаняху обеща да не допусне създаването на палестинска държава

Съединените щати няма да позволят на Израел да анексира Западния бряг, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от AFP.

„Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери, докато подписваше нови заповеди в Овалния кабинет на Белия дом.

Отговорът на Тръмп дойде, след като бе попитан дали е обещал на арабските лидери по време на среща в ООН тази седмица, че ще попречи на всяка анексия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да не допусне създаването на палестинска държава, а крайнодесните членове на кабинета му заплашиха да анексират Западния бряг в отговор на неотдавнашното признаване на Палестина от няколко западни страни.

Попитан дали е предупредил Нетаняху срещу такъв ход, когато са разговаряли по-рано днес, американският президент отговори:

„Да, но няма да го позволя. Независимо дали съм говорил с него или не – говорих, но няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Достатъчно е. Време е да спрем сега“.