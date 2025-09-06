Израел: Ще отговорим на всяка заплаха с химическо оръжие от хусите

Израел ще отговори на всички опити на хусите да навредят на сигурността на гражданите си с химическо оръжие, заяви пред руска агенция Дмитрий Генделман, съветник в кабинета на израелския премиер.

„Израел ще отговори на всякакви заплахи от онези, които се стремят да навредят на сигурността на нашите граждани“, каза той, коментирайки съобщенията, че хусите от бунтовническото движение Ансар Аллах в Йемен са започнали да произвеждат химически оръжия.

В навечерието министърът на информацията на Йемен Муамар ал-Иряни заяви, че шиитското движение Ансар Аллах, което контролира част от територията на страната, уж произвежда химически оръжия, използвайки компоненти, внесени контрабандно от Иран.

Хутите са използвали балистични ракети с голям обсег и дронове, за да ударят Израел, и са атакували търговски кораби в Червено море и Аденския залив. Експерти от Съвета за сигурност на ООН съобщиха за опити за контрабанда на оръжия от Иран в Йемен по море. Хутите настояват, че арсеналът им е произведен в страната. Иран също така отрече обвиненията в предоставяне на военна подкрепа на йеменските бунтовници.

Информацията, предоставена от ал-Иряни, беше първото директно обвинение за производство на химическо оръжие на контролирана от хусите територия. Според министъра оценката на йеменското правителство се основава на разузнавателна информация, получена от няколко „надеждни източника“, според която „опълченци вече са започнали да подготвят [токсични] материали и да ги инсталират на балистични ракети и дронове за атака“.