Израел разширява производството на танкове и бронетранспортьори, за да се възстанови след големите загуби в Газа и срещу Хизбула

Министерството на отбраната на Израел одобри програма на стойност 1,5 милиарда долара за разширяване на производството на основните бойни танкове Merkava, както и на бронираните машини Namer и Eitan през следващите пет години. Това решение идва след близо две години на бойни действия срещу палестински паравоенни групи в ивицата Газа и месеци на ожесточени сблъсъци с ливанската милиция Хизбула, довели до значителни загуби на израелска бронирана техника, пише Military Watch.

Според изявление на министерството инвестицията ще „увеличи броя на бронираните машини и ще ускори производството на танковете Merkava Mk. 4 Barak, бронираните машини Namer и колесните Eitan, включително тези, оборудвани с 30 мм оръдия.“

Също така се подчертава, че „тези платформи вече са изминали над един милион километра в рамките на настоящата операция“, което показва високата степен на зависимост на израелската армия от тях при провеждане на широк кръг от бойни мисии.

Namer и Eitan – бронирана мощ, съчетана с мобилност

Namer е една от най-тежките бронирани машини за превоз на личен състав в света, със съпоставима маса с тази на основен боен танк. Построен е на базата на шасито на Merkava, което улеснява поддръжката и логистиката.

Eitan, от друга страна, е първият израелски осемколесен БТР, по-лек и мобилен, като през последните години претърпя серия от модернизации – включително добавяне на дистанционно управляема оръжейна кула с 30 мм оръдие.

Тежки загуби на израелска техника в Газа и Ливан

През октомври 2023 г. кадри показаха значителни загуби на танкове Merkava, след като напредващи палестински паравоенни формирования превзеха десетки израелски бойни машини, преди да ги унищожат при оттеглянето си.

Видео доказателства потвърждават, че бойци на Хамас са използвали дронове за атаки срещу израелска бронирана техника и са успели да унищожат поне един танк Merkava в първите часове на бойните действия.

След като Израел започна пълномащабна инвазия в ивицата Газа, кадри често показваха успешни атаки от страна на Хамас срещу танкове Merkava, включително чрез комбинации от заложени експлозиви и РПГ, използвайки градската среда за засади. Някои от засадите са успели да унищожат дори най-новите варианти на Merkava IV, оборудвани с модерната активна защита Trophy, при което екипажите са загинали — значителни успехи, предвид сравнително лекото въоръжение на палестинските бойци.

Хизбула и напредъкът в Сирия – нови фронтове за израелската армия

След започналата израелска инвазия в южен Ливан през септември 2024 г., множество източници от Ливан и Израел съобщиха за значителни загуби на израелски сухопътни части, включително уничтожени танкове Merkava.

Хизбула е доказала, че разполага със значителни противотанкови способности – още през 2006 г. успешно използва руски ракети "Корнет", за да унищожи множество танкове Merkava III и IV.

През декември 2024 г. танковете Merkava водиха настъпление в Сирия, след като правителството на Башар Асад бе свалено от бунтовници, подкрепяни от Израел, Турция и Катар. Това позволи на израелската армия да навлезе дълбоко в сирийска територия без сериозна съпротива.

Свалянето на Партията БААС – дългогодишен противник на Израел – и инсталирането на нов режим, ориентиран към Запада и Турция, значително облекчи натиска върху израелските въоръжени сили. Сирийската армия преди това поддържаше значителен танков и противотанков потенциал в близост до границата с Израел.