Десетки хиляди израелци излязоха на протести вчера с искане за освобождаване на заложниците

Израелски демонстранти, настояващи за сключване на сделка за освобождаване на заложниците в Газа, се опитаха вчера да блокират цял Израел в рамките на една от най-големите вълни от протести от началото на продължаващата 22 месеца война в палестинския анклав, предаде Асошиейтед прес.

Според организаторите, които представляват семействата на заложниците, в протестите са се включили десетки хиляди хора в цялата страна.

🚨Happening Now || Large demonstrations in Israel (the occupied Palestinian territory) demand an end to the war on Gaza, the completion of the prisoner exchange deal with the resistance, and the accountability of the Netanyahu government. pic.twitter.com/b7insZy9vE — Taleb 𓂆 baslieb⭐ (@taleb_b72) August 17, 2025

В Израел нараства недоволството от плановете на правителството за нова военна офанзива в едни от най-гъстонаселените райони на ивицата Газа. Много израелци се опасяват, че това може да застраши останалите живи заложници. Смята се, че от общо 50 заложници в Газа, 20 са все още живи, посочва АП.

"Живеем между терористична организация, която държи в плен децата ни и правителство, което отказва да ги освободи по политически причини", каза Йехуда Коен, чийто син Нимрод е заложник в Газа.

Дори някои бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за слагане на край на войната.

Протестиращите се събраха вчера на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по главните магистрали. Те блокираха пътища и запалиха огньове. Някои ресторанти и театри затвориха врати в знак на солидарност с протестиращите. Израелската полиция арестува 38 души.

Краят на войната обаче не изглежда близо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от различни лагери е се опитва да балансира, включително да предпази от разпадане управляващата коалиция, отбелязва АП.