Турция ще помогне на Сирия с оръжейни системи и оборудване

Турция и Сирия подписаха меморандум за разбирателство относно военното обучение

Турция ще помогне на Сирия с предоставянето на оръжейни системи и логистични инструменти съгласно споразумение за военно сътрудничество, подписано в сряда, съобщи източник от турското министерство на отбраната, добавяйки, че Анкара също така ще обучи сирийската армия за използване на такова оборудване, ако е необходимо, пише Reuters.

В първа стъпка към всеобхватно споразумение за военно сътрудничество, Турция и Сирия подписаха меморандум за разбирателство относно военното обучение и консултации след разговори между министрите на външните работи, отбраната и началниците на разузнаването.

Източникът, пожелал анонимност, е заявил пред репортери в Анкара, че водените от кюрдите и подкрепяни от САЩ Сирийски демократични сили (SDF) не са изпълнили нито едно от условията, посочени в споразумението с Дамаск от март за интеграцията на групировката в държавния апарат на Сирия, и е добавил, че Анкара очаква тя спешно да спази споразумението.