САЩ няма да превозват по въздух помощ до Газа

От 2 март 2025 г. помощта от международни хуманитарни организации и агенции на ООН е спряла

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не възнамерява да изпраща самолети с хуманитарна помощ в ивицата Газа, следвайки примера на други страни, на фона на продоволствената криза в анклава, съобщава Reuters, позовавайки се на източници в администрацията.

По-рано, в края на юли и началото на август, правителствата на Обединеното кралство, Канада, Обединените арабски емирства, Йордания и други страни започнаха да организират директни въздушни доставки на хуманитарна помощ до ивицата Газа с военни и граждански самолети, за да подобрят тежката продоволствена ситуация.

Администрацията на Тръмп не обмисля сериозно организирането на въздушни коридори с хуманитарна помощ и няма да изпраща самолети на своите ВВС за доставка на храна.

„Президентът Тръмп призова за креативни решения, за да се помогне на палестинците в Газа. Приветстваме всякакви ефективни усилия за доставяне на храна на хората в Газа, като същевременно тя не попада в ръцете на радикалното палестинско движение Хамас“, заяви пресслужбата на Белия дом пред агенцията.

