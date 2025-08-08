Израелският кабинет одобри план за поемане на контрол над град Газа

Още по темата: Израел не смята да окупира ивицата Газа за постоянно, заяви Нетаняху 07.08.2025 18:30

Израелският кабинет по политическа сигурност одобри плана на Нетаняху за поемане на контрол над град Газа, съобщава Reuters.

Решението дойде часове след като Нетаняху заяви, че Израел възнамерява да поеме военен контрол над цялата ивица, въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина заради опустошителната почти двегодишна война .

„Израелските отбранителни сили ще се подготвят да поемат контрол над град Газа, като същевременно предоставят хуманитарна помощ на цивилното население извън бойните зони“, се казва в изявление на офиса на Нетаняху, визирайки Израелските отбранителни сили.

Газа, в северната част на ивицата, е най-големият град в анклава.