Цени на 101 стоки публикуват търговските вериги всеки ден

Потребителите трудно ще се ориентират в безкрайните списъци

Фирмите са категорични, че мярката няма да доведе до поевтиняване на стоките, а само ще създаде нови административни усложнения

Издавала се чувствителна информация

“Лекарствата са с регулирани цени. Кому е необходимо да следи нещо, което държавата го регулира? Освен това, който се интересува от цената на конкретно лекарство в аптеката може да отвори сайта на тази аптека и да я види.” Такъв бе коментарът на председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов за лекарствата, чиито цени трябва да бъдат подавани ежедневно към Комисия за защита на потребителите (КЗП).

Мениджър в търговска верига нарече КЗП Комисията за измама на потребителите и обясни, че публикуването на цените на различни стоки ще създаде само допълнителна работа на фирмите и по никакъв начин няма да повлияе на цените. Освен това потребителите трудно щели да се ориентират в безкрайните списъци на магазините, които описват различни марки от една и съща стока. Далеч по-лесно било всичко това да се прочете на сайта на съответния магазин.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) най-сетне публикува списък със 101 стоки, чиито цени търговците трябва да обявяват всеки ден от 1 януари 2026 г. до 8 август 2026 г., освен в собствените си сайтове и в е-портала на КЗП. Това трябва да правят всички магазини и аптеки с над 10 млн. лв. годишен оборот, а изискването бе мотивирано като мярка срещу необосновано поскъпване. То влезе в сила от 8 август, но липсата на точен списък на стоките, правеше невъзможно изпълнението му. След като списъкът вече е ясен КЗП трябва да стартира и новата платформа за сравнение на цените на основни стоки kolkostruva.bg.

Търговци коментираха, че зад въпросните 101 стоки от списъка на КЗП стоят хиляди артикули, защото търговците трябва да отчитат всяка марка от съответната група. Например, една от посочените стоки е “кашкавал от краве мляко пакетирано за 1 кг”, а супермаркетите предлагат много и различни марки кашкавал, като всяка марка трябва да бъде описана. Същото се отнася и за сиренето и за изварата, както и за кренвирши, пресни колбаси и др.

Сред стоките, чиито цени ще се следят всеки ден, са четири вида хляб - бял, ръжен, типов и хляб Добруджа, кори за баница, прясно и кисело мляко от 2 до 3.6%, краве сирене и кашкавал от краве мляко, извара, пилешко, свинско и телешко месо 1 кг различни разфасовки, кайма смес, няколко вида колбаси, яйца различни размери, пакетиран боб, леща, ориз, макарони, бяла захар, сол - по 1 кг, различни консервирани храни, десетина вида плодове и зеленчуци, бисквити, кроасани, шоколад, кафе, чай, минерална вода, светла бира, бяло и червено вино, ракия.

От нехранителните стоки са включени цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна харти, шампоани, пасти за зъби, сапуни.

Има и 16 вида лекарствени продукти. Сред тях са аналгетици, антисептици, препарати за лечение на гърло, простудни заболяване, стомашни разстройства и очистителни и др.

“Неспазването на сроковете може да се счита за нарушение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България”, пише в указанията от 13 стр. На КЗП. Не се позволява обновяване на цените в рамките на същия ден след веднъж подадена информация, пише в указанията на КЗП към търговците, които съпътстват списъка с наблюдаваните стоки.

Търговците вече реагираха остро срещу новата административна тежест, която се стоварва по поддържането на тези публикации до август 2026 г. “Става въпрос за стотици хиляди записи всеки ден, което ще принуди фирмите да наемат специални служители за това. Освен това публикуването на страшно много цени не е ясно доколко ще ориентира потребителите”, коментираха от БСК.

Фирмите се опасяват, че ежедневното разкриване на цените на дребно за десетки хиляди артикули, може да доведе до непазарни практики, защото се издава чувствителна търговска информация. Това противоречи на принципите на конкуренцията, обявиха работодателските организации.

График

В 7 и 12 часа обектите подават информация

До 7:00 часа търговските обекти са длъжни да публикуват информацията за цените на собствените си уебсайтове (за потребителите) и да подадат същата информация в електронния портал на Комисията за защита на потребителите.

Търговците могат да подават данните към КЗП не по-късно от 12:00 часа на обяд в деня на публикуване.

Ако търговец пропусне да подаде информацията в посочените срокове за съответния ден, след изтичането на срока данните за този ден не могат да бъдат добавяни или актуализирани в системата.

Оборотът трябва да е над 10 млн. лв.

Кои търговци са длъжни да подават информация

Задължени всеки ден да публикуват цените си са търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Цените ще се публикуват на сайта, поддържан от Комисията за защита на потребителите и разработен от държавната фирма “Информационно обслужване” - kolkostruva.bg.

Изискването за публикуване и предоставяне на ценова информация е в сила през целия период на двойно обозначаване на цените. Този период започва от официалната дата на въвеждане на еврото.

Търговските вериги следва да подават данните за цените към КЗП чрез специализиран програмен интерфейс (API), разработен за нуждите на КЗП.

Всяка стока трябва да бъде отразена с текущата си цена ежедневно, включително в събота, неделя и официални празници, уточняват от КЗП.

Изискване към търговците е да подават и данни за населеното място, в което се намира търговския обект, име на продукта, марка, количество, цена на дребно, категория, както и данни за промоция, срок на промоцията, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружение за модерна търговия: Публикуването на огромен брой стоки ще обърка потребителите

Изисква се значително технологично време и софтуерно адаптиране на системите, но след публикуването на указанията не става ясно дали изпълнението трябва да започне от 8 октомври или от 1 януари, 2026 г.

Обръщам внимание, че според указанията на КЗП: “Изискването за публикуването и предоставянето на ценова информация е в сила през целия период на двойно обозначаване на цените. Този период започва от официалната дата на въвеждане на еврото.”

Разминаването в сроковете между Закон за въвеждане на еврото в Р България (ЗВЕРБ) и указанията на КЗП, както и забавянето им, отново повдига въпроса за необходимостта от отговорно отношение към координационния процес по въвеждане на еврото.

Ежедневното публикуване на огромен брой от стоки с различни характеристики и разфасовки, не само е допълнителна административна тежест, но и ще обърка потребителите. Също така създава предпоставки за сравнение на чувствителна търговска информация, което противоречи на принципите на конкуренцията.