Миграцията - големият завой

Това лято се появи нова мода по социалните мрежи, особено в YouTube. Там се разпространяват видеа, в които инфлуенсъри пътуват по европейски държави и са посрещнати от измамници от африкански и азиатски произход. Един от най-популярните ютюбъри дори нарочно се сблъсква с тях, за да покаже колко са опасни. Понякога мигрантите го гонят и дори се опитват да го бият, докато местните гледат, а полицията свива рамене. Едно от неговите видеа в Рим ни запознава и с италианец, който се е прочул като гони джебчии из римското метро. Други видеа са инцидентни - популярен инфлуенсър, който пътува из произволни държави например пристига в Белгия и докато заснема е заобиколен и ограбен от мигранти.

Трети показват реалността на гетото в европейските столици, като например Германия.

Димната завеса на официалните медии, които не позволяват да видите проблем с миграцията е безсилна пред това съдържание. Местните също не могат вече да се преструват, че всичко е наред и да живеят с илюзиите си. Въпрос на време е това да предизвика и икономически ефект покрай туризма, тъй-като имиджа на Европа се срива.

Друга от лъжите, върху които е основана безкрайната миграция, също се сгромоляса с гръм и трясък. Идеята беше, че прогресивните ценности диктуват да има отворени граници и да се кани който и да е, а после да живеем в хармония и любов. Да, но тези, които вкарват в Европа не споделят тези ценности и ако прогресивните си изпълняват целта и вкарват мигранти, държавите стават все по-консервативни.

Това се случи например във Великобритания, която беше №1 по всички ЛГБТ класации, а след като консерваторите вкараха безброй мигранти в страната, предимно мюсюлмани, страната се срина на 22 място, под средното за ЕС. Всякакви закони, които ограничават ЛГБТ малцинствата вече срещат и мълчаливата подкрепа от страна на ислямския вот. Левите, които го доминират години наред, още повече зависят от него и се налага да си плюят на принципите, за да не го загубят.

Чашата преля и заради инцидентите, като например бандите за изнасилване на малки момичета във Великобритания. Цялата държава беше впрегната да прикрие, но просто беше твърде зловещо за да остане покрито. Идва моментът, в който никой не може да се преструва, че това е допустимо.

След всичко това все повече хора из Европа се питат един елементарен въпрос - ако подкрепяме европейските ценности, защо заместваме населението, което ги изповядва с хора, които са против тях?

Последният пирон в ковчега е икономиката. Държави като Швеция и Германия успяха да убедят населението да търпи безкрайната миграция с практическият, икономически аргумент за това кой ще работи и кой ще плаща пенсиите при застаряващо население. Идеята беше, че вносът на всичката тази работна ръка ще носи със себе си невиждан просперитет.

Да, обаче евтината работна ръка елиминира нуждата от иновации и технология, а икономиките на държавите с мигранти не скачат от успех на успех БВП-то се вдигна до някаква степен, но БВП на глава на населението и покупателната стойност, единствените статистики с реално значение за хората, не са мръднали много.

Накратко казано - никой не живее по-добре заради евтината работна ръка, а инфлацията и трупането на дългове беше в най-добрия случай забавено.

Полека-лека целия континент разбира що за измама беше масовата, безкрайна, безконтролна миграция. Преди едва няколко години ако бяхте казали, че не сте съгласни с безкрайната миграция в Европа вероятно щяхте да бъдете определен като “враг на демокрацията” или нещо подобно. Днес идеята, че Европа трябва да има граници и да ги пази среща съгласие или поне мълчание дори сред най-либералните, прогресивни среди. Швеция, която до вчера беше най-отворената към мигранти държава, днес занули миграцията и води програма по депортация, докато открито си признава, че има сериозен проблем. Във Великобритания левият Киър Стармър реши, че лейбър трябва да депортира мигранти, вкарани от консерваторите. Мерц и Германия рискуват конфликт с Полша само и само да депортират мигранти. Из цяла Европа полека-лека започват да бъдат позволени статистики и полицейски доклади за престъпността на мигрантите.

Гърция дори арестува цял кораб с мигранти, което преди 5 години щеше да предизвика крайна реакция от безброй НПО-та, а сега никой не му обърна внимание.

Междувременно държави като България тепърва разбират, че и ние няма да бъдем спасени, защото като мигрантите не искат да дойдат, ще вкарваме чуждестранни работници в безкрайни количества.

Време е и ние да вземем завоя и да си спомним защо една държава трябва да има граници и да се грижи за това кой влиза и кой не влиза в нея.