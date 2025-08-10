Спусната по въздуха хуманитарна помощ уби 14-годишно момче в Газа

Момче на 14 години е загинало, след като е било ударено от контейнер хуманитарна помощ, спуснат по въздух в ивицата Газа, съобщиха днес местни медици, предаде БТА.

Инцидентът се е случил край бежанския лагер „Нусейрат“ в централната част на Газа, съобщи контролираното от екстремисткото движение „Хамас“ здравно министерство на анклава. ДПА отбелязва, че информацията не може да бъде проверена по независим начин.

След месеци блокирани доставки по въздуха, в края на миналия месец Израел позволи ограничено стоварване на доставки по въздуха и в по-малък мащаб – транспортиране по земя в Газа.

Вчера палестинските власти съобщиха, че шестима души, най-вече деца, са били ранени в град Газа, след като контейнер с хуманитарна помощ удря балкон, довеждайки до срутването му.

Спускането на хуманитарна помощ по въздух предизвика спорове, като критиците смятат, че то е неефективно и опасно. Те отбелязват, че значително повече може да бъде доставена с камиони, ако Израел позволи това.

Но доставките с камиони също се считат за ненадеждни, като много пратки биват ограбвани, преди да достигнат до най-нуждаещите се, както от цивилни, така и от въоръжени групировки.

Според израелските военни днес самолети от Германия, Нидерландия, Гърция, Италия, ОАЕ и Йордания са пуснали 106 контейнера помощ над Газа.