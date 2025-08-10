САЩ и Катар разработват план за постигане на мир в Газа

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф пристигна в Ибиса, за да се срещне с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, съобщава новинарският портал Axios.

Уиткоф наскоро заяви, че администрацията на Тръмп не иска „половинови мерки“ по отношение на войната между Израел и Хамас, а търси всеобхватно решение: „Всичко или нищо“. Според един от участниците в преговорите, цитиран от Axios, Катар и САЩ работят именно по такъв всеобхватен мирен план. Той трябва да предвижда прекратяване на войната в Газа и освобождаване на всички заложници, останали в ръцете на терористите на Хамас.

Катар пое значителна роля в дипломатическото уреждане и многократно е действал като посредник по време на настоящата война.

Според Axios, САЩ и Катар искат да представят плана си на враждуващите страни в рамките на следващите две седмици. Източник в Израел обаче вече изрази скептицизъм относно плана, заявявайки, че той е „безсмислен, защото Хамас никога няма да го приеме“. Различията са твърде големи, добави служителят. "Все пак има време да се опитаме да постигнем нещо по дипломатически път."

Въпреки че израелското правителство е инструктирало армията да се подготви за превземането на град Газа, подготовката ще отнеме седмици. Необходимо е да се обмисли сложен план за евакуацията на около милион палестински цивилни, както и да се планира хуманитарната подкрепа и същинската военна част от операцията. Израелският премиер Бенямин Нетаняху ясно заяви по време на последното заседание на кабинета, че операцията може да бъде отложена, ако има напредък в преговорите, припомня изданието.