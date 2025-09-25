Зеленски заяви, че е готов да се оттегли от поста си след края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не възнамерява да ръководи страната си в мирно време. В интервю за Axios той каза, че ще поиска от украинския парламент да организира избори, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

На въпрос дали би смятал работата си за приключена, когато войната приключи, Зеленски каза, че е „готов“ да се оттегли.

"Целта ми е войната да приключи, а не да остана на поста", отговори украинският лидер.

Той обясни, че както войната, така и Конституцията на Украйна представляват предизвикателство пред произвеждането на избори, но това все пак е възможно.

На срещата си с Тръмп във вторник украинският президент заяви, че ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня "може да използваме този период и аз ще дам сигнал на парламента за насрочване на избори".

Зеленски посочи, че разбира, че хората може да искат "лидер с нов мандат", който да взема моментни решения, необходими за постигането на дълготраен мир. Той обаче отбеляза, че опасенията за безопасността могат да затруднят организирането на избори.

Президентският вот в Украйна бе отложен за неопределено време, докато продължава войната с Русия - факт, използван от пропагандата на Кремъл.

Володимир Зеленски беше избран за президент на Украйна през 2019 г. Ако не беше започнала войната с Русия, мандатът му трябваше да приключи през май 2024 г. Конституцията на Украйна обаче забранява изрично произвеждането на избори по време на въведено военно положение.

Пред Axios президентът заяви също, че ако Русия не сложи край на войната, служителите, работещи в Кремъл, "трябва да се уверят, че знаят къде е най-близкото бомбоубежище". В тази връзка Зеленски посочи, че има изричната подкрепа на президента Тръмп за удари по руски цели като енергийна инфраструктура и оръжейни фабрики. И каза, че ако Украйна получи оръжия с голям обсег от САЩ, ще ги използва.

Той разкри, че по време на срещата си с президента Тръмп във вторник е отправил искане за конкретна „оръжейна система“, която според него ще „принуди руския президент да седне на масата за преговори“.

И добавяйки, че отговорът на Тръмп е бил: „Ще работим по въпроса“.