Череп, открит в Китай може да пренапише хронологията на човешката еволюция

Това ще отложи появата на нашия вид с 400 000 години

Силно смачкан череп, открит преди десетилетия на брега на река в централен Китай, който някога не подлежеше на класификация, сега разтърсва родословното дърво на човечеството, според нов анализ.

Учени реконструираха цифрово смачкания череп, за който се смята, че е на един милион години, и неговите характеристики сочат, че фосилът принадлежи към същия род като забележителния екземпляр, наречен „Драконов човек”, и денисовците – загадъчна и наскоро открита популация от праисторически хора с неясен произход. Възрастта на черепа и категоризацията му като ранен денисовски предшественик би означавала, че групата е възникнала много по-рано, отколкото се смяташе, пише CNN.

По-широкият анализ на изследователите, базиран на реконструкцията и повече от 100 други черепни фосили, също е начертал коренно различна картина на човешката еволюция, съобщиха те в четвъртък в списанието Science. Резултатите значително променят времевата линия за видове като нашия собствен, Homo sapiens, и Homo neanderthalensis. Неандерталците, архаични хора, които са живели в Европа и Централна Азия, преди да изчезнат преди около 40 000 години, са известни с това, че са живели заедно с денисовците и са се кръстосвали с тях.

„Това променя много от нашите представи, защото предполага, че преди един милион години нашите предци вече са се разделили на различни групи, което сочи към много по-ранно и по-сложно разклонение в еволюцията на човека, отколкото се е смятало досега“, заяви в имейл съавторът на проучването Крис Стрингър, палеоантрополог и ръководител на изследвания в областта на човешката еволюция в Лондонския музей по естествена история.

Ако тези открития бъдат широко приети, това ще отложи появата на нашия вид с 400 000 години и ще промени драстично това, което знаем за произхода на човека.

Черепът е един от двата частично минерализирани екземпляра, открити през 1989 и 1990 г. в района, известен като Юнксиан в Шиян, разположен в провинция Хубей в централен Китай. Трети череп, открит наблизо през 2022 г., все още не е официално описан в научната литература, отбеляза Стрингър.

„Решихме да проучим отново тази фосилна находка, защото има надеждно геоложко датиране и е една от малкото човешки фосили, датиращи от преди милиони години“, заяви в изявление първият автор на проучването, професорът от университета Шанси в Китай, Сяобо Фенг. „Фосил от тази епоха е от решаващо значение за възстановяването на нашето родословно дърво.“

И двете черепи от Юнсян са деформирани от хилядолетията, прекарани под земята, но втората, известна като Юнсян 2, е по-добре запазена. Този екземпляр послужи като основа за новата реконструкция, при която бяха използвани най-модерни CT сканиране, светлинно изображение и виртуални техники, за да се отделят костите от скалната матрица, която ги обграждаше, и да се коригират деформациите, присъщи на фосила.

Възрастта на черепа, определена чрез датиране на слоя седименти, в който е бил намерен, и на фосили от бозайници, открити в същия слой, е накарала някои експерти да смятат, че той принадлежи на Homo erectus, по-примитивен човешки вид, за който е известно, че е живял на много места по света по това време. Въпреки че голямата, приплескана черепна кутия на Yunxian 2 наистина приличаше на тази на Homo erectus, други характеристики на черепа, като плоски и плитки скули, не съответстваха на този вид.

Stringer и колегите му стигнаха до заключението, че Yunxian 2 принадлежи на ранен предшественик на Драконов човек, официално наречен Homo longi. Учените идентифицираха Драконов човек през 2021 г. от череп, намерен на дъното на кладенец в североизточен Китай, а авторите на проучване от юни използваха древна ДНК, за да свържат Homo longi с денисовците, загадъчна популация, известна от генетична информация, извлечена от няколко фрагмента от фосили, но за която се смята, че е живяла в голяма част от Азия.

Последният анализ също така предполага, че други трудно класифицируеми фосили, открити в Китай, трябва да бъдат групирани с Homo longi и денисовците – включително фосили, които друг изследователски екип наскоро предложи като новооткрит вид, наречен Homo juluensis, име, което приблизително се превежда като „човек с огромна глава“.

Стрингър каза, че третата фосилна черепна кутия от Юнсян, след като изследователите я подготвят и проучат подробно, ще позволи на екипа да тества точността на реконструкцията и нейното място в родословното дърво на човека.

Черепът е реконструиран с помощта на съвременни CT сканиране, светлинно изображение и виртуални техники.

С характерните си изпъкналости и ребра, черепите са особено информативни в изучаването на човешката еволюция, защото имат много характерни черти, а черепът обикновено е образецът, който може окончателно да потвърди новооткрит вид.

Използвайки информация от новата цифрова реконструкция и анатомична информация от 104 черепа и челюсти в човешките фосилни записи, Стрингър и неговият съавтор Сиджун Ни, професор в Института по палеонтология на гръбначните животни и палеоантропология в Пекин, реконструираха еволюционните взаимоотношения между различните групи, използвайки математическа програма, използвана в еволюционната биология. Екипът състави т.нар. филогенетично дърво, показващо как различните човешки видове са се разделили един от друг през последния 1 милион години.

Анализът показва, че произходът на Homo sapiens, денисовците и неандерталците е много по-стар, отколкото се е смятало досега.

Откритието оспорва традиционното виждане, базирано на изследвания на древна ДНК, че трите вида са започнали да се разграничават от общ предшественик преди около 700 000 до 500 000 години – въпреки че никога не е било ясно кой е бил този предшественик, понякога наричан Предшественик Х.

Според новия анализ денисовците и съвременните хора са имали общ предшественик преди около 1,32 милиона години. Проучването предполага, че неандерталците са се отделили от тази еволюционна линия по-рано, преди около 1,38 милиона години. Откритията означават, че денисовците са по-близки до нас, отколкото неандерталците, които много хора са считали за най-близкия родствен вид на Homo sapiens, пишат изследователите.

Реконструкцията на деформирания череп изглежда добра, каза Райън Макрей, палеоантрополог в Смитсоновия национален музей по естествена история във Вашингтон. Макрей, който не е участвал в изследването, е съгласен, че черепът пасва на Homo longi и денисовците.

Макрей обаче е по-малко убеден от анализа на филогенетичното дърво и казва, че екипът може би е опитал „да направи прекалено много наведнъж с ограничените данни“.

„Това проучване казва, че денисовците (Homo longi) и Homo sapiens са по-близки роднини, с изключение на неандерталците“, обясни той. „То също така отива една стъпка по-далеч, като казва, че произходът на всички тези групи е много по-стар от очакваното, около два пъти по-стар, ако не и повече. Това би поставило произхода на всички тези групи твърдо във времето на Homo erectus. „В този момент мисля, че по-безопасно е да се каже, че групата Homo longi/Denisovan и Homo sapiens (включително както много архаични фосили, така и съвременни хора) си приличат повече, отколкото на неандерталците.

Ако времето, посочено в тази статия, е точно, Макрей каза, че единственият кандидат за общ предшественик на Homo sapiens, Homo longi и Homo neanderthalensis би бил Homo erectus.

„Наистина няма друг известен вид от периода преди около 1,5 милиона години, който да има смисъл“, каза Макрей. "Известно е, че човешкият вид Homo antecessor е живял преди около 1 милион години, а друг вид, Homo heidelbergensis, преди около 700 000 години."