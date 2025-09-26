Зеленски поискал от Тръмп ракети „Томахоук“

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп САЩ да предоставят на Украйна крилати ракети „Томахоук“. Това съобщава The Telegraph.

Според британското издание, което се позовава на собствени източници, Зеленски е казал на американския президент, че тези оръжия ще помогнат да се принуди Владимир Путин да седне на масата за преговори, за да обсъди мирно споразумение.

Според изданието, искането е било отправено по време на среща между двамата лидери, която се е състояла в кулоарите на заседание на ООН и е била оценена като "изключително положителна". В момента обаче не е известно дали опитите на Зеленски ще бъдат успешни.

С обхват до 2400 километра и бойна глава от 450 кг, тази крилата ракета е далеч по-ефективна от всяко подобно оръжие с голям обсег, което западните съюзници са предоставили на Киев до момента.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отхвърли подобно искане, което беше част от 10-точковия „План за победа“, представен от Зеленски. По това време се смяташе, че доставката на ракети с голям обсег се счита за твърде рискована, тъй като те биха могли да поразят цели в Москва, избягвайки най-модерните руски системи за противовъздушна отбрана, което би могло да доведе до ескалация на конфликта.

Въпреки това, в интервю за Axios Зеленски каза, че по време на срещата им по-рано тази седмица Тръмп е казал: „Ще работим по въпроса“.

Днес Axios съобщи, че Украйна е повдигала въпроса за ракетите „Томахоук“ няколко пъти през годината, но президентът на САЩ досега е отказвал да даде съгласие. Axios потвърди и информацияъа на The Telegraph, че Зеленски е поискал отново тази оръжейна система на срещата в кулоарите на ООН.

Изданието обаче подчертава, че САЩ може все още да са обезпокоени от риск от ескалация, а също така да разполагат с ограничени запаси от тези ракети, чието попълване може да отнеме много месеци.

„Томахоук“ е американска крилата ракета с голям обсег, предназначена да поразява наземни цели от морето и подводни платформи. Тя лети ниско над повърхността, за да затрудни откриването си, има турбореактивен (турбовентилаторен) двигател и комбинира инерционна система за насочване със сателитна навигация (GPS) и картографска подсистема (TERCOM/DSMAC).

Обхватът на ракетата зависи от модификацията, като за съвременните Block III/IV обикновено се посочва, че е около1600 км. Лети с дозвукови скорости (~0,7 Маха) на малки височини и има висока точност благодарение на комбинацията от GPS/INS, корелация на терена и възможността за двупосочна комуникация в съвременните версии за пренасочване на целта по време на полет.