Хакан Фидан: Турция ще търси алтернативи, ако САЩ не отменят санкциите

Лицензът трябва да бъде предоставен, за да пристигнат двигателите

Турският външен министър Хакан Фидан заяви по време на пресконференция в Ню Йорк, че ако Съединените щати не отменят санкциите по CAATSA, които пречат на Турция да закупува F-35 и двигатели за собствения си изтребител KAAN, Анкара ще търси алтернативни решения, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Освен това, Фидан заяви, че по време на срещата между Тръмп и Ердоган двете страни са се споразумели да работят за разрешаване на проблемите, които възпрепятстват развитието на отношенията между САЩ и Турция.

„Един от нашите проблеми е въпросът с CAATSA, който се появи след 2019 г. За нас CAATSA е системен проблем, който блокира търговията с отбранителни системи между два съюзника. Например, има въпрос за F-35 и двигателите за изтребители KAAN, чийто лиценз е заседнал в Конгреса“, каза Фидан. „Лицензът трябва да бъде предоставен, за да пристигнат двигателите, за да може да започне производството на KAAN. Може да изглежда като технически проблем, но системно, когато се налагат ограничения върху отношенията ни със САЩ, това неизбежно ни кара да търсим алтернативи в международната система.“