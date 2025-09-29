Следите на древен потънал египетски град водят към изгубената гробница Клеопатра?

Още по темата: Древно пристанище от времето на Клеопатра е открито в Египет 20.09.2025 16:38

Откритието на потънал пристанищен град край бреговете на Египет може да бъде част от пъзела в дългогодишното търсене на изгубената гробница на Клеопатра и да даде представа за древната морска дейност на страната, според изследователите, пише CNN.

Екип от подводни археолози, включващ изследователката на National Geographic Катлийн Мартинес и изследователя на National Geographic Боб Балард, откриха редици от високи структури, които може да са били колони, достигащи над 6 метра височина, в Средиземно море. Изследователите също така намериха доказателства за полирани каменни подове, циментови блокове, корабни котви и високи съдове за съхранение, наречени амфори – всички датирани от времето на Клеопатра.

Екипът открил пристанището, след като проследил преди това разкрит тунел с дължина 1305 метра, който изглежда свързвал мястото на древния храм Тапосирис Магна, на около 48 километра западно от Александрия, с морето.

Мартинес счита, че Тапосирис Магна е ключово място във връзка с погребението на Клеопатра, въпреки че много археолози не са съгласни с нейната хипотеза.

Откритията бяха обявени на 18 септември от Египетското министерство на туризма и антиките, публикувани от National Geographic и излъчени в документалния филм „Последната тайна на Клеопатра“, който в момента се излъчва по Disney+ и Hulu.

„Занимавам се с това от 50 години. Бях под вода. Никога не съм виждал нещо подобно. Ясно се вижда, че е направено от човешка ръка“, каза Балард за подводните структури в документалния филм. Известният океанограф, почетен старши учен по приложна океанска физика и инженерство в Института по океанография „Уудс Хоул“ в Масачузетс, открива останките от RMS Titanic през 1985 г.

С началото на новите тримесечни разкопки в храма и подводния обект, Мартинес, адвокат по наказателни дела от Доминиканската република, която се е насочила към дипломацията и археологията, вярва, че находката е обещаваща следваща стъпка в 20-годишното й търсене на гробницата на кралица Клеопатра VII.

„Откриването на гробницата на Клеопатра ще бъде едно от най-големите открития на века“, каза тя пред CNN. „Тъй като древните египтяни ни говорят чрез своите гробници, вярвам, че тя трябва да има цялата тази важна информация, която е искала да знаем за нея, за нейното време, за начина, по който мисли.“

Мистериите около смъртта на Клеопатра

Въпреки краткия си живот от едва 39 години, Клеопатра е оказала влияние върху древния свят като една от малкото жени владетели и последната фараонка на Египет.

Клеопатра е родена в Александрия през 69 г. пр.н.е., коронована е за кралица на 18-годишна възраст и умира през 30 г. пр.н.е., след като е победена от Октавиан, известен още като император Август и основател на Римската империя, по време на битката при Актиум през 31 г. пр.н.е.

Като част от победата си, римляните унищожават изображенията на Клеопатра, за да бъде забравена, и само седем статуи, които изобразяват кралицата, са оцелели, казва Мартинес.

„Клеопатра е загадка и тя също се превърна в мит“, казва Мартинес. „Има толкова много въпроси, свързани с нея, дори как е изглеждала. Така че откриването на гробницата й, ако е непокътната, ще отговори на всички тези въпроси.“

Според документалния филм, вместо да се остави да бъде заловена от римляните, легендата разказва, че Клеопатра се е оставила да бъде ухапана от отровна змия в Александрия. Но точните обстоятелства около смъртта й остават неизвестни, като някои изследователи предполагат, че тя е умряла от отрова.

Хипотезата на Мартинес е, че след смъртта тялото на Клеопатра е било отнесено в Тапосирис Магна, пренесено през тунела до пристанището и погребано на тайно място.

Приживе Клеопатра е била тясно свързана с богинята Изида, тъй като древните египтяни са считали кралските личности за продължение на божествата. Мартинес е проучила всички храмове в близост до Александрия, където според преданията е умряла Клеопатра, и ги е изключила като нейното последно място за почивка, ако са били малки или не са били храмове на Изида.

Мартинес се е фокусирала върху руините на големия храм Тапосирис Магна, намиращ се в днешния град Борг Ел Араб, въпреки че няма информация за това на коя богиня е бил посветен храмът или кой го е построил.

След като получила разрешение за разкопки в храма през 2004 г., Мартинес и нейният екип открили парче синьо стъкло през 2005 г. Стъклото, върху което били издълбани описания на гръцки и йероглифи, било фундаментна плоча, на която било написано, че храмът е посветен на богинята Изида.

Няколко седмици по-късно експедиционният екип открива на мястото и стотици бронзови монети с лика и името на Клеопатра. Оттогава Мартинес и нейният екип са открили множество артефакти, включително дългия тунел, разположен на 13 метра под Тапосирис Магна, открит през 2022 г. Когато екипът осъзнава, че тунелът изглежда води директно до морето, Мартинес се свързва с Балард, за да разбере какво може да се намира под водата в края на тунела.

По време на археологическите гмуркания екипът открива нещо, което изглежда като потънало вътрешно пристанище, сега покрито с корали. Картографирането показва, че древното крайбрежие се намира на около 4 километра от сегашното крайбрежие, съобщава министерството в изявление.

Д-р Мохамед Исмаил Халед, генерален секретар на Върховния съвет по антиките, заяви, че откритието на потъналото пристанище допринася значително за египетската морска археология, като се има предвид, че мястото не е споменато в древните източници, според изявлението.

Шериф Фати, министър на туризма и антиките, заяви, че откритието подчертава, че египетските брегове са служили като стратегически центрове за търговска и културна комуникация с останалата част от древния свят, според изявлението.

Фати отбеляза, че министерството ще продължи да подкрепя изследователските проекти на Мартинес.

В търсене на гробницата на Клеопатра

Египетското министерство на туризма и древностите съобщи през декември миналата година в публикация в социалните медии, че Мартинес и нейният екип са направили и нови открития под южната стена на външната ограда на Тапосирис Магна.

Изследователите са открили 337 монети, много от които с изображение на лицето на Клеопатра, както и глинени и варовикови съдове, предназначени за съхранение на храна и козметика, статуи, бронзов пръстен, посветен на богинята Хатор, и амулет във формата на скарабей с надпис „Справедливостта на Ра е блеснала“.

Пръстенът и керамичните парчета са помогнали на изследователите да установят, че строителството на храма датира от I век пр.н.е., съобщи министерството.

Мартинес смята, че женската статуя изобразява Клеопатра – момент, който е включен в документалния филм.

„Много археолози оспорват това твърдение, като отбелязват, че чертите на лицето се различават от известните изображения на Клеопатра VII“, се казва в изявление на министерството. „По-вероятно е статуята да изобразява друга кралска жена или принцеса.“

Сега Мартинес и нейният екип възнамеряват да вземат проби от подводния обект, за да разберат по-добре артефактите и керамиката, открити там досега. Тя каза, че чувства, че всяка разкопка я приближава с една стъпка по-близо и че откриването на гробницата на Клеопатра – и вероятно на политическия съюзник и любовник на кралицата, римския генерал Марк Антоний, тъй като историческите текстове сочат, че са погребани заедно – е само въпрос на време.

„Откриването на гробницата й ще позволи, с помощта на съвременната технология, да разберем точно как е умряла“, каза Мартинес. „Можем дори да възстановим лицето й.“

Но експертите остават скептични по отношение на теорията на Мартинес за погребение, свързано с Тапосирис Магна.

„Моето мнение е, че Клеопатра е погребана в кралското гробище в Александрия“, каза Пол Картледж, почетен професор по гръцка култура в Университета в Кеймбридж и старши научен сътрудник в Клеър Колидж.

Откриването на гробници и останки на кралски личности с историческо значение, като египетския цар Тутанхамон, е рядко, но може да даде огромна представа, каза д-р Джейн Дрейкот, старши лектор по древна история в Факултета по хуманитарни науки на Университета в Глазгоу, Шотландия.

Например, откриването на останките на крал Ричард III под паркинг в Лестър през 2021 г. революционизира начина, по който историците разбират края на династията Плантагенет, каза Дрейкот.

„Досега не са открити други гробници на птолемейски владетели, за които знаем от древни източници, че са се намирали в кралския квартал в Александрия“, каза Дрейкот.

Тя остава скептична, защото все още не е видяла нито една от публикациите на Мартинес в рецензирани академични издания, което затруднява преценката за достоверността им. „Клеопатра е имала свой собствен частен пристанищен комплекс в Александрия, до двореца си, и литературните източници изглежда са единодушни, че гробницата й е била в Александрия, а не в Тапосирис Магна“, добави Дрейкот.

„Очевидно, ако тя наистина е открила гробницата на Клеопатра и от нея е останало достатъчно, за да може да бъде идентифицирана с сигурност (например надписи, които ясно посочват, че това е тя), това би било невероятно откритие.“