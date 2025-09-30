"Хамас" обяви, че ще се запознае с мирния план на Тръмп и ще даде отговор

Палестинското движение "Хамас" каза, че предложеният от президента на САЩ Доналд Тръмп мирен план първо ще бъде подложен на обсъждане вътре в групировката и с другите палестински фракции и едва тогава ще даде отговора си дали го приема, или не, предаде Асошиейтед прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано даде подкрепата си за предложението, но от сигналите, които идват от "Хамас", не става ясно дали палестинското движение е склонно да се съгласи с плана, нито в какви срокове ще даде отговора си.

Проектът за уреждане на конфликта, лансиран от Тръмп, предвижда фактическа капитулация и разоръжаване на "Хамас" в замяна на прекратяване на бойните действия, хуманитарна помощ за палестинците и обещание за възстановяване на ивицата Газа – все мерки, на които населението в опустошения палестински анклав силно се надява. По данни на местните здравни органи конфликтът е взел дотук над 66 000 палестински жертви.

Неназован високопоставен функционер на "Хамас" каза пред Асошиейтед прес, че ръководството на групировката ще инициира вътрешно обсъждане в редиците на "Хамас", както и разговори с представителите на останалите политически течения сред палестинците относно отговора на предложението на Тръмп.

Функционерът добави, че в "Хамас" са получили текста на плана от двата близкоизточни посредника – Катар и Египет – и ще "започнат да го проучват още днес" заедно с останалите палестински фракции.

Засега няма индикации кога "Хамас" ще отговори на предложението.