Разтопили са 3000-годишната златна гривна, открадната от фараон в музея в Египет

3 000-годишна гривна, принадлежала на древен фараон, бе открадната от прочутия Египетски музей в Кайро и след това разтопена за злато. Шериф Фати, министър на туризма и антиките на Египет, заяви в телевизионно обръщение, че гривната е била открадната на 9 септември, докато служителите на музея подготвяли артефакти за изложба в Италия.

Той обвини музея в небрежност и уточни, че прокуратурата все още води разследване.

Гривната, съдържаща мънисто от лазурит, е принадлежала на фараона Аменемопе, който е управлявал преди около 3 000 години.

Властите съобщиха, че тя е била открадната от реставрационната лаборатория на музея и след това е преминала през верига от препродавачи. Министърът отбеляза, че в лабораторията не е имало охранителни камери.

Четирима заподозрени бяха арестувани и разпитани, включително реставратор, работещ в музея, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Според изявление на министерството, арестуваният реставратор признал, че е предал гривната на свой познат, собственик на сребърна работилница в квартал Саейда Зейнаб в Кайро.

По-късно гривната била продадена на собственик на златарска работилница за около 3 800 долара. Накрая тя била закупена от работник в друга златарска работилница, който я разтопил, за да изработи друго злато.

Заподозрените признали престъпленията си и парите били конфискувани, съобщи министерството.

Ведомството публикува и записи от охранителни камери, показващи как собственикът на магазина взема гривната, измерва я и плаща на един от заподозрените.

Загубата на съкровище, оцеляло цели три хилядолетия, бе болезнена за мнозина в Египет – страна с дълбоко уважение към древното наследство на региона.

Някои поставиха под въпрос мерките за сигурност в музея и призоваха за тяхното затягане, за да бъдат защитени националните съкровища.





Кайро | Египет







